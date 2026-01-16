AÖF sınav giriş belgeleri, öğrenci bilgi sistemi üzerinden yayınlandı. Öğrenciler sınav merkezi, salon ve oturum bilgilerine bu belgeden ulaşabiliyor. Yüz yüze ve çoktan seçmeli test formatında gerçekleştirilecek sınavlar öncesinde kritik sorular gündeme geldi.

Bütünleme sınavı yapılmıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi eğitim sisteminde bütünleme sınavı düzenlenmiyor. Üniversitenin resmi mevzuatına göre, dönem sonu sınavlarının ardından ek bir bütünleme imkanı sunulmuyor. Telafi sınavı uygulaması da bulunmayan sistemde, güz ve bahar dönemlerinde yalnızca ara sınav ile final sınavları gerçekleştiriliyor.

Başarısız olunan dersler için öğrencilerin başvurabileceği tek seçenek yaz okulu. Yaz okulunda alınan dersler hem not yükseltme hem de mezuniyet için gerekli şartları tamamlama fırsatı sunuyor.

Ders geçme notu 35

AÖF'te ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi. Ara sınav ve dönem sonu sınavı ortalaması 35'in altında kalan öğrenciler dersten FF notu alıyor. Mezuniyet için tüm derslerin başarılması, hiçbir FF notunun bulunmaması ve genel not ortalamasının minimum 2.00 olması gerekiyor.

2026 sınav takvimi

2025-2026 eğitim-öğretim yılı sınav takvimi netleşti. Güz dönemi final sınavları 17-18 Ocak 2026 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi ara sınavları 4-5 Nisan, final sınavları ise 9-10 Mayıs 2026'da gerçekleştirilecek. Yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenecek.