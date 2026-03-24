Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında hareketli saatler yaşanıyor. Gece yarısı itibarıyla motorine 6 lira 58 kuruş, benzine ise 93 kuruşluk artış yapıldı. Bu sert yükselişin ardından piyasalarda gözler yeni fiyatlandırma stratejisine çevrildi.

GECE YARISI GELEN ZAMLAR TABELALARI DEĞİŞTİRDİ

Uygulamaya konulan son zamların ardından motorinin litresi bazı bölgelerde 80 lira sınırını aşarken, üç büyükşehirde de yeni tarifeler tabelalara yansıdı. Güncel rakamlara göre motorin İstanbul'da 77 lira 65 kuruş, Ankara'da 78 lira 77 kuruş, İzmir'de ise 79 lira 5 kuruştan işlem görüyor.

BENZİN VE MOTORİNE YENİ İNDİRİM KAPIDA MI?

Peş peşe gelen zamların hemen ardından piyasalarda bu kez güçlü bir indirim beklentisi oluştu. Yeni düzenleme hazırlıkları kapsamında motorinde 3 lira 70 kuruş, benzinde ise 2 lira 20 kuruşluk bir düşüş yaşanması öngörülüyor. Orta Doğu'da artan jeopolitik krizler ve enerji altyapılarına yönelik saldırıların brent petrol üzerindeki baskısı, iç piyasadaki bu fiyat dalgalanmalarının temel nedeni olarak gösteriliyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ İNDİRİMİ NASIL ETKİLEYECEK?

Tüketiciyi yakından ilgilendiren asıl kritik detay ise uygulanacak olan eşel mobil sistemi. Beklenen indirim oranlarının yaklaşık yüzde 75'lik kısmı doğrudan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerinden karşılanacak. Geriye kalan yüzde 25'lik kısıtlı dilim ise doğrudan pompa fiyatlarına yansıtılacak. Yetkili makamların alacağı nihai karar doğrultusunda netleşecek olan bu sistem nedeniyle, açıklanan indirim tutarlarının tamamı vatandaşın cebine yansımayacak.

İSTASYONLARDAKİ GÜNCEL FİYAT DURUMU

Piyasada yaşanacak yeni gelişmeler öncesinde istasyonlardaki mevcut fiyatlar da netliğini koruyor. Güncel verilere göre kurşunsuz 95 oktan benzinin litre fiyatı ortalama 63 lira seviyesinde bulunuyor. Motorinin litresi 77 lira 67 kuruş bandından alıcı bulurken, fuel oil fiyatları ise kilogram başına 50 lira 98 kuruş olarak uygulanıyor.