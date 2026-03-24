Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12.632 puana kadar geri çekildiği günü yüzde 0,92 değer artışıyla 13.168,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre 120,44 puan artan BIST 100 endeksinde toplam işlem hacmi 252,5 milyar lira oldu.

Holding endeksinin yüzde 2.25 artıya geçtiği günü bankacılık endeksi yüzde 0.56 düşüşle kapattı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.48'lik düşüşle 13.104 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık...



Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde karışık bir seyir izleyen Avrupa Borsaları İngiltere hariç günü artıda kapattı.

Asya borsalarında da olumlu bir hava hakim.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Hızlı düşüşünü dokuz gündür sürdüren ons altın 4.360 dolardan, gram altın 6.215 liradan,

gümüş 67.58 dolardan,

yeniden tırmanışa geçen Brent petrol 103.49 dolardan

Bitcoin 70.312 dolardan alıcı buluyor.