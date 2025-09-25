Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan Prof. Dr. O.N.A., sık sık gündeme gelen olayları nedeniyle üniversite yönetimi tarafından geçici olarak görevden alındı. Üniversite yetkilileri, doktorun hakkında yürütülen soruşturmanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi amacıyla bu kararı aldıklarını açıkladı.

Önceki tartışmalı olaylar

Geçtiğimiz yıl, Muğla’dan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne rahatsızlığı nedeniyle başvuran bir hasta ve refakatçisi ile Algoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. O.N.A. arasında tartışma yaşanmıştı. O.N.A.’nın, hastaya ve yakınına yönelik kullandığı sözler kameralara yansımış ve büyük tepki toplamıştı.

O dönemde başlatılan soruşturma sonrası Prof. Dr. O.N.A., kısa süreliğine görevinden uzaklaştırılmış, ardından tekrar göreve dönmüştü.

Şikayetler ve polis operasyonu

Aydın Tabip Odası eski başkanı olan Prof. Dr. O.N.A.’nın hastalarından yüksek miktarda "bıçak parası" aldığı iddiaları üzerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında O.N.A. ile sekreteri A.K. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Mahkeme, doktor ve sekreterini tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Üniversite soruşturmayı sürdürüyor

Adnan Menderes Üniversitesi, soruşturmanın selameti açısından Prof. Dr. O.N.A.’yı geçici olarak görevinden uzaklaştırdığını duyurdu. Sürekli gündeme gelen tartışmalı davranışlarıyla dikkat çeken O.N.A.’nın, hastalarla yaşadığı sözlü anlaşmazlıklar kameralara yansımıştı.