Son Mühür - Özel hastanelerde ücretsiz olması gerektiği ifade edilen otoparkların ücretli şekilde işletilmesi, hasta ve hasta yakınlarının tepkisini çekiyor. Yapılan şikayetlerde, saatlik 300-400 TL’ye kadar çıkan ücretlerin talep edildiği, kısa süreli parklarda bile yüksek bedeller istendiği ve bazı durumlarda “vale” adı altında ödeme alındığı iddia ediliyor.
Tartışmalar büyüyor
Tüketici örgütleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Otopark Yönetmeliği’ne dikkat çekerek, hastanelerin otopark ihtiyacını karşılamakla yükümlü olduğunu belirtiyor. Yönetmelikte, hastaneler başta olmak üzere birçok toplu kullanım alanında otopark gereksiniminin bina içinde, kendi parselinde ya da bunun mümkün olmaması halinde bitişik parselde karşılanmasına yönelik hükümler bulunduğu ifade ediliyor.
Fişte vermiyorlar
Vatandaşlar, bazı hastanelerde ödeme karşılığında fiş verilmediğini, talep edilmesi halinde ise belgenin “vale hizmeti” ibaresiyle düzenlendiğini dile getiriyor. Şikâyetlerde, acil servise başvuranlardan ve hastanede yatışı bulunan hastaların yakınlarından da otopark ya da vale ücreti alındığı yönünde iddialar bulunuyor.
Özel hastaneler ne diyor?
Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin (OHSAD), ücretsiz otopark alanlarının talebi karşılamadığını, yoğun saatlerde yer bulunamadığını ve bu nedenle dışarıdan alan kiralanarak işletmecilere verildiğini savunduğu aktarıldı. Derneğin ayrıca, yatan hastalar için ücretsiz kart uygulamasının bulunduğunu ifade ettiği belirtildi.
Paranızı iade alabilirsiniz
Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, hastanelerin belirli sayıda otopark alanına sahip olmasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, bu alanların üçüncü kişilere kiralanıp ücretli hale getirilmesinin mevzuata aykırı olduğunu dile getirdi. Ağaoğlu, otopark ya da vale için ödeme yapan kişilerin fiş ve sağlık hizmeti aldıklarını gösteren belgelerle Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurabileceğini, bu durumda ücret iadesi alınmasının mümkün olabileceğini belirtti.