Son Mühür - Özel hastanelerde ücretsiz olması gerektiği ifade edilen otoparkların ücretli şekilde işletilmesi, hasta ve hasta yakınlarının tepkisini çekiyor. Yapılan şikayetlerde, saatlik 300-400 TL’ye kadar çıkan ücretlerin talep edildiği, kısa süreli parklarda bile yüksek bedeller istendiği ve bazı durumlarda “vale” adı altında ödeme alındığı iddia ediliyor.

Tüketici örgütleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Otopark Yönetmeliği’ne dikkat çekerek, hastanelerin otopark ihtiyacını karşılamakla yükümlü olduğunu belirtiyor. Yönetmelikte, hastaneler başta olmak üzere birçok toplu kullanım alanında otopark gereksiniminin bina içinde, kendi parselinde ya da bunun mümkün olmaması halinde bitişik parselde karşılanmasına yönelik hükümler bulunduğu ifade ediliyor.

Fişte vermiyorlar

Vatandaşlar, bazı hastanelerde ödeme karşılığında fiş verilmediğini, talep edilmesi halinde ise belgenin “vale hizmeti” ibaresiyle düzenlendiğini dile getiriyor. Şikâyetlerde, acil servise başvuranlardan ve hastanede yatışı bulunan hastaların yakınlarından da otopark ya da vale ücreti alındığı yönünde iddialar bulunuyor.

Özel hastaneler ne diyor?