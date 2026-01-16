Son Mühür- Türkiye’nin stratejik ticaret merkezlerinden biri olan Mersin Limanı, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen büyük bir operasyonla yeniden gündeme geldi.

Brezilya’dan gelen ve yer fıstığı yüklü olduğu bildirilen bir gemide yapılan aramada yüzlerce kilo kokain ele geçirildi.

Brezilya’dan gelen konteynerde büyük sevkiyat

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre, iki gün önce yürütülen operasyonda bir konteyner risk analizine takıldı.

Detaylı aramada, yükün içine gizlenmiş 298 kilogram kokain tespit edildi. Operasyonun narkotik suçlarla mücadele kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Mersin Limanı yine uyuşturucu gündeminde

Türkiye’nin en işlek limanlarından biri olan Mersin Limanı, geçmişte de benzer operasyonlarla gündeme gelmişti.

Son yakalama, limanlarda yürütülen istihbarat çalışmaları ile gümrük ve emniyet birimlerinin denetimlerinin kritik önemini bir kez daha ortaya koydu.

Ümit Özdağ’dan Bakan Yerlikaya’ya tebrik

Operasyonun ardından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı ve operasyonda görev alan kamu personelini tebrik etti. Özdağ, özellikle gümrük memurları ve emniyet mensuplarının katkısına dikkat çekti.

“Asıl hedef büyük sevkiyatlar ve baronlar olmalı”

Özdağ açıklamasında, uyuşturucu ile mücadelede yalnızca yakalanan partilerin değil, bu ticaretin arkasındaki büyük organizasyonların ve baronların hedef alınması gerektiğini vurguladı.

Paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Ali Bey, samimiyetle tebrik ediyorum. Emeği geçen değerli gümrük memuru ve emniyet mensuplarını da tebrik ediyorum. Yakalanması gereken büyük miktarda sevkiyatlar ve baronlar.”

“Tertemiz Türkiye” vurgusu

Özdağ, açıklamasının devamında iktidara gelmeleri halinde uyuşturucu ile mücadelede daha kapsamlı bir politika izleyeceklerini belirterek, “Tertemiz Türkiye Projesi” ile mevcut mücadelede temizlenemeyen yapıların da ortadan kaldırılacağını savundu.