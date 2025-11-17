Babanın yoğun bakımda tedavisi devam ederken, olayla ilgili gözaltı sayısı 11’e yükseldi. Son gözaltına alınanlar arasında 2 otel çalışanı ve 1 ilaçlama şirketi personeli yer alıyor.

Anne Çiğdem Böcek, hayatını kaybetmeden önce tedavisi sürerken polisle yaptığı görüşmede İstanbul’a geldikten sonra yedikleri yiyecekleri ayrıntılı bir şekilde anlattı. Böcek ifadesinde, 9 Kasım’da eşi ve çocuklarıyla turistik amaçlı İstanbul’a geldiklerini ve Harbour Suit Otel’de konaklamaya başladıklarını belirtti. Akşam otel yakınındaki bir restoranda eşiyle birlikte kebap, çocukların ise makarna yediğini söyledi. 10 Kasım sabahı eşiyle birlikte otel yakınında çorba içtiklerini, çocuklarının poğaça yediklerini; akşam ise eşiyle birlikte kıymalı pide, çocukların da sucuklu-kaşarlı pizza yediklerini aktardı. 11 Kasım sabahı, eşinin dışarıdan poğaça ve simit alarak otele getirdiğini ve kahvaltı yaptıklarını ifade etti. Aynı gün saat 16.00 civarında aile, Ortaköy Camisi yanındaki bir tablacı tezgahından 45-50 yaşlarında, kır saçlı ve şapka takan bir adamdan birer midye yedi. Daha sonra Dereboyu Caddesi’ndeki "G**** Kokoreç Midye" isimli restoranda çorba içtiklerini, çocuklarının sucuk-ekmek, eşinin kokoreç, oğulları Kadir Muhammet’in ise kokoreçten sadece bir ısırık aldığını, kendisinin ise tavuk tantuni yediğini belirtti. Ardından Fatih’teki H*** S*** Bazaar isimli dükkandan lokum aldıklarını ve hepsinin birlikte lokum yediklerini aktardı.

''Başka bir tedavi uygulanmadı''

Çiğdem Böcek, 12 Kasım gece 01.00 civarında mide bulantısıyla uyandıklarını, ancak sabah saat 09.00 civarında Bezmialem Hastanesi’ne gittiklerini belirtti. Burada kendisi ve eşine serum takıldığını, mide koruyucu ve ağrı kesici ilaçlar verildiğini söyledi. Çocuklarına Bezmialem Hastanesi’nde müdahale edilmediği için Çapa Hastanesi’ne gittiklerini, burada çocuklara probiyotik yazıldığını ve başka bir tedavi uygulanmadığını aktardı. Aynı gün otele döndüklerini ve mide rahatsızlığı nedeniyle hiçbir şey yiyemediklerini ifade eden Böcek, 13 Kasım 01.00 civarında tekrar rahatsızlandıkları için otele ambulans çağırdıklarını ve hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.