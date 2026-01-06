Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki haftalık grup toplantısında hem Türkiye’nin yeni yüzyıl vizyonuna hem de Venezuela’da yaşanan gelişmelere ilişkin çok sert ve dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, 2053 hedefinden terörsüz Türkiye vizyonuna, ABD’nin Venezuela’ya yönelik hamlelerinden ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik ağır sözlere kadar geniş bir yelpazede önemli mesajlar verdi.

“Gönül ve kültür coğrafyalarımızın vefakar insanlarına şükranlarımı sunuyorum”

Konuşmasına vatandaşlara teşekkür ederek başlayan Bahçeli, yurt içi ve yurt dışında MHP’yi takip eden herkese hitap ederek şunları söyledi:

“Gözü ve kulağı bizde olan, dualarında bizleri daima hatırlayan, üç hilali yüreğinin gönderinde sallayan aziz vatandaşlarımıza; ortak hatıralarımızın, inanç ve kültür bağlarımızın derinlerine nüfuz eden gönül ve kültür coğrafyalarımızın vefakar ve fedakar insanlarına şükranlarımı sunuyorum.”

“21. yüzyılın ikinci çeyreğine güçlü iradeyle giriyoruz”

Bahçeli, yeni miladi yılı kutlayarak 21. yüzyılın ikinci çeyreğinin ilk grup toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu yeni dönemin Türkiye açısından tarihi bir eşik olduğunu vurgulayan Bahçeli, güçlü, güncellenmiş ve kararlı bir iradeyle geleceğin inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Tarihsel göndermelerle milli bilinç vurgusu

Timur ve Yıldırım Bayezıt dönemine atıfta bulunan Bahçeli, Türk milletinin tarih boyunca karşılaştığı tüm felaketlere rağmen milli varlığını ve vakarını koruduğunu vurguladı. Geçmişin çağrısının geleceğin hedefleriyle birleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Süper güç Türkiye’yi inşa etmek zorundayız”

Bahçeli, İstanbul’un Fethi’nin 600. yılı olan 2053’e dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Bu tarihteki ulaşılabilir stratejik hedefimiz, bugün atacağımız güçlü temellerle süper güç Türkiye’yi inşa etmek olmalıdır. Yeni yüzyıl, süper güçle tahkim edilmiş bir Türkiye’ye gebedir.”

“Cumhur İttifakı bu hedefin taşıyıcısıdır”

Cumhur İttifakı’nın Türkiye Yüzyılı vizyonunun ana taşıyıcısı olduğunu belirten Bahçeli, Türk milletinin hayallerini gerçeğe dönüştürecek gücün bu birliktelikte olduğunu vurguladı.

“Engellenmesi mümkün değildir”

Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin adım adım hayata geçirilmesiyle birlikte Türkiye’nin önünde hiçbir engel kalmayacağını belirtti: “Süper Güç Türkiye’nin engellenmesi diye bir şey söz konusu olamayacaktır.”

Venezuela için “korsanlık” ve “haydutluk” nitelemesi

Bahçeli, Venezuela’da yaşananları “haydutluk” ve “insan kaçırma” olarak nitelendirerek şunları söyledi: “Maduro’ya yapılan hukuk dışı bir eylemdir, insan kaçırma yaşanmıştır. ABD’nin yaptığı haydutluktur.”

“Bu bir sömürgecilik hamlesidir”

Bahçeli, ABD’nin Venezuela’ya yönelik girişiminin enerji kaynaklarına çökme amacı taşıdığını vurguladı.

"Trump’ın sağduyusu, akli ve ahlaki melekeleri buharlaşmıştır"

Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik kürsüden şu ifadeleri kullandı: “Trump’ın sağduyusu, akli ve ahlaki melekeleri buharlaşmıştır.

ABD Başkanı’nın ‘Venezuela’yı biz yöneteceğiz’ demesi, enerji kaynaklarına çökme mesajıdır. Bu sözler, yenilenmiş sömürgeciliğin ve emperyalist yayılmacılığın karanlık yüzünü deşifre etmiştir.”