Antalya, bir yaşındaki savunmasız bir bebeğin öz annesi tarafından maruz kaldığı akılalmaz şiddet olayıyla sarsıldı. Yabancı uyruklu bir kadının, kendi evladına uyguladığı sistematik darp anlarının güvenlik kameralarıyla kanıtlanması üzerine emniyet güçleri harekete geçti. Skandalın patlak vermesinin ardından yargı makamlarına sevk edilen anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphe üzerine kurulan kamera vahşeti belgeledi

Kan donduran olay, baba Osman Vesek’in henüz bir yaşındaki kızının vücudunda açıklanamayan morluklar ve yaralar fark etmesiyle gün yüzüne çıktı. Durumdan şüphelenen babanın, gerçeği öğrenmek amacıyla eve gizlice yerleştirdiği güvenlik kamerası sistemi, bir annenin çocuğuna uyguladığı şiddetin en acı karelerini saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, Fas uyruklu 25 yaşındaki İmane Moti’nin, küçücük bebeğini defalarca tokatladığı, terlikle darbettiği ve daha da vahimi, ayaklarından tutarak savurduğu koltuğa fırlattığı anlar yer aldı.

Babanın hukuk mücadelesi ve şoke eden ifadeler

Kayıtları izledikten sonra büyük bir psikolojik yıkım yaşayan baba Osman Vesek, vakit kaybetmeden video kanıtlarıyla birlikte Antalya Adliyesi’nin yolunu tuttu. Eşi hakkında suç duyurusunda bulunan acılı baba, yaşadığı dehşeti anlatırken kan donduran bir detaya daha dikkat çekti. Vesek, eşinin bebeğe şiddet uyguladıktan hemen sonra sanki hiçbir şey yaşanmamışçasına aynanın karşısına geçip makyaj yapmaya devam ettiğini belirterek, vicdanları sızlatan bu tavrı yargıya taşıdı.

Adli süreç ve tutuklama kararı

Suç duyurusunun ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince hızlıca gözaltına alınan İmane Moti, ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu’nda savcı karşısına çıkan zanlı, buradaki işlemlerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye gönderildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, mevcut delil durumunu ve görüntülerin vahametini göz önünde bulundurarak Moti’nin tutuklanmasına hükmetti. Faslı anne, güvenlik önlemleri altında Döşemealtı L Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.