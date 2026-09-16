“Limon mu, sirke mi?” tartışması, Neşeli Günler filmiyle hafızalara kazındı. Mutfakta ise tercih, turşunun nasıl hazırlanacağına göre değişiyor. Uzun süre saklanacak karışık turşuda sirke öne çıkıyor. Daha kısa sürede tüketilecek tariflerde limon da kullanılabiliyor.

Kütür kütür olması için ölçü önemli

Sebzelerin yumuşamaması için iri kaya tuzu ve az miktarda limon tuzu kullanılıyor. Karışıma eklenen bir miktar toz şeker ise fermantasyon sürecine katkı sağlıyor.

Sebzelerin suyun üzerine çıkmaması da önemli. Bunun için bidonun en üstüne yıkanmış maydanoz dalları yerleştiriliyor.

5 litrelik bidon için malzemeler

Karışık turşu için 2 kilogram kıl biber, 2 kilogram kornişon salatalık, 2 havuç, 4 yeşil domates, 2 kapya biber, 1 baş sarımsak ve 1 demet maydanoz kullanılıyor. İsteğe göre acı süs biberi de ekleniyor.

Turşu suyu için ise 1 su bardağı doğal elma sirkesi, 6 yemek kaşığı iri kaya tuzu, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 tatlı kaşığı limon tuzu gerekiyor. Bidonun kalan bölümü kaynatılıp soğutulmuş içme suyuyla tamamlanıyor.

Yaklaşık 20 gün bekletiliyor

Yıkanan ve hazırlanan sebzeler sarımsaklarla birlikte bidona sıkıca dolduruluyor. Sirke, tuz, şeker ve limon tuzu ayrı bir kapta karıştırılıp üzerine dökülüyor.

Bidon suyla tamamlandıktan sonra ağzı sıkıca kapatılıyor ve karışımın dağılması için birkaç kez altüst ediliyor. Turşu, güneş almayan serin bir yerde yaklaşık 20 gün bekletildikten sonra sofraya geliyor.