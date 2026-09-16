Ekran başındakilerin sabırsızlıkla sorguladığı 16 Eylül Gelinim Mutfakta puan durumu, stüdyodaki tadım faslının ardından netlik kazanıyor. Hamurlu talaş kebabı tarifini en lezzetli şekilde sunmak adına ocak başında ter döken yarışmacılar, gün sonunda açıklanacak karnelerini bekliyor.

Kazan kaynıyor. Pazartesi ve salı günkü çekişmenin ardından gelinler arasındaki makas daralırken, haftalık büyük finalde verilecek altın bilezikler için rekabet kızışıyor.

16 Eylül Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 16 Eylül Çarşamba gününün birincisi ve çeyrek altının yeni sahibi, kayınvalidelerin yapacağı tadım ve puanlama neticesinde stüdyoda ilan ediliyor.

Günün zorlu menüsü olan hamurlu talaş kebabını kusursuz pişiren gelin günün zirvesine otururken, tabağında çiğlik veya kıvam hatası kalan isimler eksi puan tehlikesiyle yüzleşiyor. İlk iki gün birer çeyrek altın kazanan Tuğba ile Kardelen üstünlüğünü korumayı hedeflerken, masadaki gergin diyaloglar puanlama anına doğrudan yansıyor.

Hamurlu talaş kebabı menüsünde haftalık puanlar nasıl şekillendi?

Haftanın üçüncü gününe girilirken yarışmacıların ilk iki gün topladığı puanlar ve çeyrek altın dağılımı yarışın seyrini belirliyor.

Yarışmacı Gelin Pazartesi Puanı Salı Puanı İki Günlük Toplam Çeyrek Altın Durumu Tuğba 20 Puan 13 Puan 33 Puan 1 Çeyrek Altın Cemile 10 Puan 18 Puan 28 Puan - Yeşim 12 Puan 12 Puan 24 Puan - Kardelen 3 Puan 20 Puan 23 Puan 1 Çeyrek Altın

Bıçak sırtı denge. Pazartesi günü 3 puanla dibe çöken Kardelen'in salı günü 20 puana fırlayarak çeyrek altını kapması, stüdyodaki tüm dengeleri sarstı. 33 puandaki Tuğba zirvedeki yerini korumaya çalışırken, Cemile ile Yeşim ilk çeyrek altın sevincini tatmak istiyor.

Gelinim Mutfakta cuma finalinde büyük ödül ne kadar?

Gelinim Mutfakta yarışmasında hafta boyunca en yüksek toplam puana ulaşan şanslı gelin, cuma günkü finalde tam 10 altın bilezik kazanıyor.

Hafta içi her gün saat 14.00 sularında Kanal D ekranlarında başlayan heyecan, saat 16.45 civarında puanların netleşmesiyle son buluyor. Dört gelinden biri cuma günü bilezikleri koluna takarken, en düşük puanı toplayan isim ise yarışmaya veda ediyor.

Taktik savaşı sürüyor. Kayınvalidelerin kendi gelinlerinin tabaklarını bulup bulamayacağı, haftanın kaderini tayin ediyor.