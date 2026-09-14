Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde modüler tuvaletlerde görev yapan taşeron işçilerin kadro ve iş güvencesi talebiyle başlattığı eylem sürerken, bugün eylem alanında dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı meclis toplantısı öncesinde grup toplantısı için belediye meclisine gelen Yeni Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, toplantının ardından meclis önünde eylemlerini sürdüren taşeron işçilerin yanına gitti.

İşçilerin taleplerini dinledi

Grup toplantısından çıkan Güç, meclis binası önünde bekleyen işçilerle bir araya gelerek yaşadıkları sorunlar ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Taşeron işçisi, YENİ Partili Güç’e, “Geçen yıl 60 güne eylem gerçekleştirmiştik, belki hatırlarsınız. O işçileriz. İhalemizin bitme süreci yaklaşıyor, yeniden taşerona devam edileceği kararı verildi. Bize iletildi. Biz de bunun üstüne taşeron çalışma istemediğimiz için 28 gündür eylem yapıyoruz. Belediye geçen yıl bize bir söz verdi, belediye bürokratları... Bizlerle oturulan masada sendikacılar aracılığıyla, belediyenin avukatlarının olduğu bir masada görüşüldü. "Siz 20 arkadaş eylem gerçekleştiriyorsunuz, 70 arkadaşınız iş yerinde işine devam ediyor. Siz 20'nizi de taşeron firmaya dönmenizi sağlayalım" dediler. "Gelecek dönemde... Yani 20 arkadaşı döndürelim, bir sendikalaşmanın önünü açalım, toplu iş sözleşmesi olmasını taşeron firmada sağlayalım, iş yerine bir güvence gelsin" dediler. "Gelecek dönemde de ihaleye çıkmayıp biz burayı belediye şirketlerinden birisine alalım" dediler. Geldiğimiz noktada bize verilen sözlerin tutulmayacağı söylendi. Bunun üstüne taşeron devam etme kararı verdiklerini ilettiler. Biz de 28 gündür eylemi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Güç ise, aldıkları bilgiyi İl yönetimi ile değerlendireceğini söyledi.