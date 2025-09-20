İzmir’in Karabağlar ilçesinde okul çevrelerindeki uyuşturucu satışıyla mücadele kapsamında polis ekipleri büyük bir operasyona imza attı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul bölgelerinde güvenliği artırmak için yoğun denetim başlattı.

Suçüstü yakalandı

Yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takip sonucunda, M.A. (39) isimli şüpheli, ilçedeki bir okulun duvarının dibinde alıcıya poşet verdiği sırada suçüstü yakalandı.

Poşetin içinde 400 kutu halinde toplam 5 bin 600 adet yasaklı madde, 55 bin 300 TL ve 50 Euro nakit para bulundu.

Evinde yüklü miktarda yasaklı madde bulundu

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 835 tablet halinde 11 bin 690 adet yasaklı madde ile satışa hazır 24 parça halinde toplam 601,9 gram yasaklı madde ele geçirildi. Yasaklı maddelerin piyasa değerinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

10 yıl kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıktı

UYAP sorgulamasında şüpheli M.A.’nın 105 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İki kişi gözaltına alındı

Operasyonda M.A. ile birlikte G.U. (30) da gözaltına alındı. Her iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 20 Eylül’de adliyeye sevk edileceği öğrenildi.