Son Mühür/ Emine Kulak- Bayraklı Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi Belediye Başkanı İrfan Önal idaresinde bugün gerçekleştirildi. Mecliste birçok önemli gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantı, norm kadro iptalleri, 2026 yılı Performans Programı ve imar planı değişikliği önerileriyle dikkat çekti.

KADRO İPTALLERİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Belediye meclisinde gündeme gelen önemli maddelerden biri, boş bulunan bazı kadroların iptali oldu. Toplantıda, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in norm kadro fazlası bazı pozisyonların iptali konusu görüşüldü.

Görüşmeler sonucunda meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edilen ve iptal edilen kadrolar şu şekilde;

3 dereceli 1 adet Tekniker , 5 dereceli 1 adet Mühendis, 5 dereceli 1 adet Mühendis, 1 dereceli 1 adet Şehir Plancısı , 6 dereceli 1 adet Teknisyen, 8 dereceli 1 adet Tekniker, 2 dereceli 1 adet Avukat

PERFORMANS PROGRAMI VE BÜTÇE KOMİSYON’A HAVALE EDİLDİ

Belediyenin 2026 Yılı Performans Programı ile 2026–2028 Yılları Bütçesi, meclis gündeminde görüşülerek, detaylı değerlendirme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na oy birliğiyle havale edildi.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Toplantının dikkat çeken gündem maddelerinden biri de Bayraklı Mahallesi’ndeki bazı parsellerle ilgili yapılan imar planı değişikliği oldu.

İzmir İli, Bayraklı İlçesi, Bayraklı Mahallesi, L18a04d2d pafta, 8774 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerde kayıtlı taşınmazların yürürlükteki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda "Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı" olarak belirlenen kullanım kararının, "Özel Sosyal Tesis" olarak değiştirilmesine ilişkin plan değişikliği önerisi, ilgili komisyonların ortak raporu doğrultusunda meclise sunuldu. Komisyonlarının ortak hazırladığı rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

MANSUROĞLU MAHALLESİ’NDEKİ ÖNERİ REDDEDİLDİ

Meclis gündeminde yer alan bir diğer imar planı değişikliği ise Mansuroğlu Mahallesi, 70 ada 398 parsel ile ilgiliydi. Söz konusu parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi, ilgili komisyonlarca incelendi. İmar ve Hukuk Komisyonlarının ortak raporunda, plan değişikliği önerisinin mevzuata uygun olmadığı değerlendirmesi yer aldı. Bu doğrultuda, öneri CHP grubunun komisyonlara geri havale edilmesini talep etti ve oy birliği ile tekrar komisyonlara değerlendirilmek üzere sevk edildi.

ÖNAL: 4 METRE YAPI ÇEKME YAPILACAK

İlgili önerge hakkında konuşan Belediye Başkanı İrfan Önal, “Çekme rezervleri göz ardı edilerek, kitlenin yap çekme hesap edilmeyerek 4 metre oynamış. Buradaki aykırılık 4 metrenin değiştirilmesi. Çocuk esirgeme kurumuna da plan eliyle resmileştirmiştik. Yerinde yapılan tespitlerle kitle bütünü daha önce dikkat edilmemiş ve şimdi de yapı çekme yapılacak. İşlemler yapıldı ve mühürlendi. O inşaat ya işlemleri düzenlenecek ya da inşaat yıkılacak. Oranın ücreti Dünya Bankası’ndan yararlanılan bir kredi var. Burada kitle büyümüyor. Menfaat yok. İmtiyaz ya da avantaj sağlanmıyor” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MECLİS'TE TARTIŞMA YARATTI

Bayraklı’da kentsel dönüşüm planlarıyla ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Ekim ayı meclis toplantısı öncesi Baykent Derneği üyeleri, Bayraklı Belediyesi önünde pankart açarak basın açıklaması yaptı. Grup daha sonra meclis oturumuna katıldı.

DEMİR: ŞPO CHP’NİN ARKA BAHÇESİDİR

Mecliste konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Emre Demir, Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi’ni hedef aldı. Demir, ŞPO’nun CHP’nin etkisinde olduğunu savunarak, kentsel dönüşüm projelerinin engellendiğini ve halkın mağdur edildiğini öne sürdü. Demir konuşmalarında şu ifadeleri kullandı;

“Bayraklı hemşerilerimiz yıllardır bize iktidar görevi vermemiş ve kentsel dönüşüm sözlerimiz havada kalıyor. Kentsel dönüşüm derneği ŞPO’dan güvenlik mağduriyeti yaşıyoruz derken onursal başkanınız kulağını tıkamış otururken, biz hiç kimseye zarar verecek insanlar değil demiştik. Onursal başkanınız ŞPO’ ya bir göz gezdirsin, Şehir Plancıları Odası CHP’nin arka bahçesidir. Sizin kentsel dönüşümünüzü engelleyen CHP’nin yöneticileridir. Hangi görevlerle gelmiştir bir bakın. Sesimiz yükseltiyorum çünkü kentsel dönüşümün önünü kesene çok sinirliyim. Serdar Sandal buraya ŞPO üyesini getirdiğinde hangi çekincedeysek bugün de aynı çekincedeyiz. Biz Bayraklı hemşerilerimiz için her ne gerekiyorsa oturduğumuz yerden ya da direkt giderek hizmetimizi yerine getiririz. Sizin derdinize yara açanları CHP’ye yıllardır görev yaptığını dile getirebilirim. Biz elimizden ne gelirse yapalım diye konuşuyoruz. Bazı şeylere karşıyız. Biz kentsel dönüşüm mağduru bana attığı mesajda ‘yaptığımız çalışmalar sabote edilmeye çalışılmakta. Bunlara müteahhit firmalara pazarlamakla ilgili anlaşmalar yapılıyor. Biz arsalarımızı takip etmek istiyoruz’ diyor. Halk konutu da elinize yüzünüze bulaştırdınız. Dün ne dediysek bugün de onu diyoruz. Bu karara oy çokluğu vermeyeceğiz”

ÖNAL: EMLAK KONUT, TOKİ GELSİN

Kentsel dönüşüm tartışmalarına yanıt veren Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ben vatandaşlarımızdan oy isterken her yerde olması gerektiği yerlerde yapılması gereken kentsel dönüşüm sözü verdim. Uygulaması yapamayan vatandaşlara ise ücretsiz uygulama yapacağımız sözünü verdik. Kentsel dönüşüm kulağa hoş gelir ancak kentsel dönüşüm yapılaşmayı baştan sona yapmaktır. Bu insanların imkanı olmadığı için ve şartları onu gerektirdiği için orada yaşamaya devam ediyor. Ben tek başına ya da belediye tek başına kentsel dönüşümü yapar demek değil. Ben parsel bazında dönüşüm yapacağım gibi şey demedim. Dönüşümün olabilmesi için… Zekası olan o noktalarda çalışmalar yapar ve durumu zaten anlar. 15 kat inşaat hakkı olan ve emsal haklarımız yüzde 25 arttırdığı için mahkemeye aktarılmış ve bu mahkeme raporunu iptal edebilmek için çalışmalar yaptık. 12 kata düşürdük ve 12 kat yüksek değil mi diyorlar. Önergeniz varsa gelin arkadaşalar. Biz inşaatları maksimum 12 kata yapabiliyoruz. İnsanlar arsalarını müteaahitlere verecek ki bir daireye sahip olabilsinler. Yüzde 95 donatıyı yapabilmek için bir çalışma yaptık. Şapkasını önüne koyması gereken ilk grup iktidar. Plan eliyle önceki dönem donatı yüzde 25 arttırılmış. Ancak mahkeme buna itiraz etti. Mecburiyetten en iyi planları yapmaya çalıştık. Sosyal donatı sağlanmamış diyorlar. Biz uzaydan mı getireceğiz yeşilliği. Ben AK Parti grubu da olmak üzere herkesi oraya davet ediyorum. Emlak Konut gelsinler dönüştürsünler. Biz buraya kadar getirebildik. Emlak Konut gelsin TOKİ gelsin dedik. Kim bu dönüşüme katkı koyacaksa teşekkür ederiz. Kim size daha fazlasını veriyorsa ona verin. Biz belediye olarak planlama sürecinden uygulama sürecine üstleniyoruz. İşinizi hızlandırmak için elimizden geleni yapacağız. Umarım bu dönüşüm bir an önce başlar" dedi.