Aliağa FK, geçtiğimiz hafta evinde Yeni Malatyaspor’u 8-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-siyahlılar, bu galibiyetin ardından deplasmanda güçlü rakibi 1461 Trabzon’u da 3-0 yenerek çıkışını sürdürdü.

Bu sonuçlarla 19 puana yükselen İzmir temsilcisi, lider Mardin 1969 Spor’un yalnızca 3 puan gerisinde yer alıyor.

Alt sıralardaki rakiplerle kritik seri başlıyor

Formda ekip, önümüzdeki üç haftada ligde alt sıralarda yer alan takımlarla karşılaşacak. İlk olarak bu hafta 4 puanla düşme hattında bulunan Yeni Mersin İdmanyurdu’nu sahasında konuk edecek.

Ardından deplasmanda kümede kalma mücadelesi veren Arnavutköy Belediyespor’la karşılaşacak olan Aliağa, sonrasında ise puanı bulunmayan Adanaspor’u ağırlayacak.

Hedef, 3 maçta 9 puan

Teknik direktör Polat Çetin yönetiminde istikrarlı bir grafik çizen Aliağa FK, bu üç maçtan da galibiyetle ayrılarak zirve yarışında farkı kapatmak istiyor.

Çetin, takımının hedefini açıkça dile getirerek, “Son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçtik. Bu istikrarı sürdürmek istiyoruz. Çok kaliteli ve iyi bir kadromuz var.” dedi.

Zirve yarışında fırsat haftaları

Sarı-siyahlılar, önümüzdeki üç maçlık periyodu kayıpsız geçmesi durumunda liderlik koltuğuna oturma şansı yakalayacak. Takımın moralinin yüksek olduğu, taraftarın da yeniden şampiyonluk havasına girdiği gözleniyor.

