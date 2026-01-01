Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir’deki bazı eğitim ve araştırma hastanelerinde MHRS'den uzman doktora randevu alıp poliklinikte asistan doktor tarafından muayene edildiğini söyleyen hasta sayısı gün geçtikçe artıyor. Özelde çalışan bir hekim, “Bu durum yanlış tanı ve tanı atlanmasına yol açabilir” uyarısında bulundu.

Son Mühür’e ulaşan hastalar, “İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ve İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki uzman (uzman, profesör) doktorlara randevu alıyoruz. Ancak poliklinikte karşımıza randevu aldığımız uzman veya profesör değil bizi bir asistan doktor karşılıyor. Biz uzman doktora randevu alıyoruz ve o isme muayene olmak istiyoruz. Hastane yönetimleri neden bizim karşımıza eğitim döneminde olan asistan doktoru çıkarıyor anlamıyoruz” diye isyan etti.

“Bayraklı Şehir Hastanesinde asistan doktorlar kanser hastasına yanlış tonu koydu” iddiası

Özel bir sağlık kuruluşunda çalışan bir doktor, Son Mühür’e yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde Bayraklı Şehir Hastanesinde asistan doktorlara muayene olan iki hastaya baktım. Hastalarda erken dönem kanser gelişimi var. Ancak Şehir Hastanesindeki asistan doktorlar bir ağrı kesici verip hastaya da, ‘Bir şeyiniz yok’ demişler. Bu durum mutlaka kontrol altına alınmalı” dedi.

“Bayraklı Şehir Hastanesi’nde Kadın Doğum Profesörüne randevu aldım, karşıma asistan çıktı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım”

Son Mühür’e konuşan bir hasta ise Bayraklı Şehir Hastanesi’nde yaşadıklarını anlattı, “Hassas bir süreçten geçtiğim için günlerce muayene sırası bekleyerek kadın hastalıkları ve doğum servisinden profesör doktor bir hocadan randevu aldım. Ancak randevuya gittiğimde profesör doktor ile değil asistanları ile karşılaştım. Muayene sürecinde profesör doktoru dahi görmediğimden muayene olduktan sonra bir daha Şehir Hastanesi'nde tedavimi devam ettirmedim. Profesör diye umutlanıyor, randevu sırası bekliyoruz ama asistanlarla karşılaşıyoruz. Benim için hem vakit kaybı oldu hem de hayal kırıklığı.



Tabip Odası Başkanı, “Asistan hekimler uzman gözetimi ve denetiminde sağlık hizmeti verebilir”

"Asistan hekimler sistemin açığını kapatacak ucuz işgücü görülmemeli" diyen İzmir Tabip Odası Başkanı Uzm.Dr. Yüce Ayhan, asistan doktorların uzman doktorların gözetimi ve denetimi altında sağlık hizmeti verebileceklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumların bu kuralı gözeterek sağlık hizmeti verilmesi gerektiğinin altını çizen Ayhan, “Asistan hekimler sistemin açığını kapatacak ucuz işgücü gibi görülmemelidir” diye konuştu.