Son Mühür / Yağmur Daştan - Bayındır Belediyesi’nin eski başkanı Uğur Demirezen, ilçede yıllardır gündemde olan imar planı tartışmalarına dair dikkatleri çeken bir açıklama yaptı. Sadıkpaşa, Demircilik ve Fatih mahallelerinin büyük bölümünün 1989–1991 yıllarında, Demircilik Mahallesi’nin kalan kısmının ise 2014’te zaten parsellenerek konut alanı ilan edildiğini hatırlatan Demirezen, 2010’da başlayan imar planı çalışmalarının 2017’de Bayındır Belediyesi’nde onaylanarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderildiğini ancak planın Büyükşehir tarafından iki kez reddedildiğini hatırlattı. Sonrasında “trafo altı” olarak bilinen sorunlu bölge gereği Sadıkpaşa yönünde genişleme yapılmasının zorunlu hale gelmesiyle Tarım İl Müdürlüğü’nün genişleme alanı için izin vermemesi üzerine konuyu İl Toprak Kurulu’na taşıdığını belirten Demirezen, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ret oyuna rağmen kuruldan oy çokluğuyla olumlu karar çıktığını, ardından alınan kamu yararı kararının bakanlık tarafından onaylandığını dile getirdi. Söz konusu kararın ardından verilen iki yıllık sürenin dolmak üzere olduğunu hatırlatarak Bayındır Belediyesi’ne seslenen Demirezen, “Top penaltı noktasında gol niye atılmıyor?” dedi.

‘Bu konuyu sorumluluk addediyorum’

“İki yıldır hiçbir açıklama yapmıyordum ancak bu çok önemli bir konu. Çünkü söz konusu Bayındır’ın gelişimi ve büyümesi” sözleriyle açıklamalarına başlayan Demirezen, “Bununla ilgili beş yıl çalıştım; Bakanlık ve Çevre, Şehircilik İl Müdürlüğü’nden kamu yararını çıkardım ancak görev süreme yetişmedi. 2 Mart 2023’te yazı gelmişti. Şu anda görüyorum ki konuyla ilgili bir şey yapılmadığını görüyorum fakat bu atlanılacak bir şey değil. Süre bitiminden sonra süreç sil baştan başlayacak. Yarın öbür gün bu kurul görüşleri bir daha nasıl alınacak? Kim uğraşacak? Toprak Kurulu Kararı, Büyükşehir nasıl geçilecek? Aralık ayı kapıya dayandı. Bunu ocak ayında geçiremezsen şubat ayında bu konunun gündeme alınıp alınmayacağı, alınsa da itiraz edilip edilmeyeceği belli değil. Bayındırlı olarak, burada yaşayan ve burada görev yapmış biri olarak bu konuyu üzerime sorumluluk addediyorum. Topu penaltı noktasına koymuştuk, gol atamıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Bu, Bayındır’ın meselesi”

Bu çalışma tamamlandığında ilçenin ne kazanacağı hakkında da açıklamalarda bulunan Demirezen, “İlçemiz bu çalışmanın tamamlanması durumunda hem yeni genişleme alanlarına kavuşacak hem de 17 bin metrekarelik imar planına kavuşacak. Canlı Mahallesi’nin planları iptal edildi. Buna kimse ses çıkarmadı ama ben çok üzüldüm. Şu anda bütün ilçelerde TOKİ ve sosyal konut çalışması var. Bir aydan beri müjdeler ardı ardına veriliyor ama Bayındır bunun içinde yok. Burada çok hazine arazisi yok ama Canlı Mahallesi’nde belediyeye ait 35 bin metrekarelik bir arazi vardı, imar planına onu da dahil ederek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile birlikte sosyal konut projesi hazırlamıştık. Canlı imar planını İzmir Büyükşehir Belediyesi iptal edip de şimdiki yönetim de ses çıkarmayınca TOKİ’den yararlanamadık. Bu, Bayındır’ın meselesi; ne Uğur’un ne Ali’nin ne de Veli’nin değil. Bunu dertlenmek lazım. Bunu derlenemiyor, çözümün üzerine gidemiyorsan, fikrin yoksa danışmanlık alamıyorsan bu çok üzücü. Bu proje de mahvolmasın, bu proje de Canlı Mahallesi’nin imar planları gibi olmasın. Şurada kalmış üç ay, 1 Mart’ta süreç bitecek. İki yıldır paylaşım yapmadım, yönetime saygı duyuyorum ama ben Bayındırlıyım. Bana göre yol üç gün sonra olur, diğer çalışma beş gün sonra olur tamam ama bu süreç bittikten sonra geriye nasıl dönülecek? 30 yıldır bitmeyen süreci sonuna getirmiştik. Son olarak şunun altını çizmek istiyorum, tüm bunlar bir tenkit değil ilçemizin geleceği için tamamen uyarı” diye konuştu.