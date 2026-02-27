Bornova Ergene’de özelleştirme parseline konut planı onayı!

Son Mühür / İzmir’in Bornova ilçesi Ergene Mahallesi’nde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı bulunan taşınmazlara ilişkin imar planları onaylandı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, özelleştirme kapsam ve programında bulunan 14049 ada (eski 1 parsel) 2 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı resmen yürürlüğe girmiş oldu.

Karara göre söz konusu taşınmaz için “Gelişme Konut Alanı (Ayrık Nizam 5 kat, TAKS: 0.20, KAKS: 1.00), Park ve Yol” kullanım kararları getirildi. Plan notlarında belirlenen yapılaşma koşulları kapsamında ayrık nizamda en fazla 5 katlı yapılaşmaya izin verilecek. Taban Alanı Katsayısı (TAKS) 0.20, Kat Alanı Katsayısı (KAKS) ise 1.00 olarak belirlendi.

Yapılaşma koşulları detaylandırıldı

Plan kapsamında yapı adaları, yol bağlantıları, park alanları ve yapılaşma koşulları detaylandırıldı. Konut alanlarının yanı sıra park ve yol düzenlemeleri de belirlendi. Kararda ayrıca, planların uygulanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili kılındığı ifade edildi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı imzasıyla yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla alınan kararda şu ifadeler kullanıldı: “3 Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir ili, Bornova ilçesi, Ergene Mahallesi, 14049 ada (eski 1 parsel) 2 parsel ve parseldeki taşınmazlara, "Gelişme Konut Alanı (Ayrık Nizam 5 kat, TAKS: 0.20, KAKS: 1.00), Park ve Yol" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına, işbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”