Karşıyaka Spor Kulübü, 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta namağlup olarak zirve mücadelesi veren futbol takımının altyapı ve tesisleşme çalışmalarında önemli adımlar atıyor.

Kulübün eski başkanı Azat Yeşil, Mavişehir’de 2,5 yıldır kullanılmayan 100 dönümlük arazi için proje çalışmalarının tamamlandığını ve önümüzdeki dönemde inşaata başlanacağını açıkladı. Yeşil, hafta başında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından projelerini bakanlığa sunacaklarını belirtti.

Tesisleşme ile altyapı güçlendirilecek

Sezon başında yaşanan zorluklara rağmen futbol, basketbol ve voleybol takımlarını kurmayı başaran Karşıyaka’da, eski yöneticilerin desteğiyle kulüp faaliyetleri sorunsuz devam ediyor.

Azat Yeşil, kulübün uzun vadeli hedefinin altyapıyı güçlendirmek olduğunu vurgulayarak, “Kısa vadede kurduğumuz takımlar liglerinde başarılı bir şekilde mücadele veriyor. Gelecek için ise genç sporcularımızın yetişeceği modern tesislere ihtiyacımız var. Mavişehir’deki arazi için proje hazırladık. Bu tesis, futbol, basketbol ve voleybol altyapımıza büyük katkı sağlayacak” dedi.

Modern spor kompleksi planlanıyor

Yeşil, Mavişehir tesislerinde yapılacak yapıları da açıkladı. Projeye göre, sahalarda üç futbol sahası, bir basketbol sahası, bir voleybol sahası ve dört tenis kortu yer alacak. Son dönemde popülerliği artan padel için de sekiz kort planlandı.

Altyapı oyuncularının konaklayacağı kamp binası, sosyal alanlar ve uluslararası tenis turnuvalarına uygun tribünlü büyük tenis kortu projede öne çıkan unsurlar arasında. Ayrıca, kulüp transferleri için kira ödenen konutlar yerine, oyuncuların kalabileceği lojman konsepti bir bina inşa edilecek.

Bütçe iç kaynaklardan sağlanacak

Yeni tesisin inşaat bütçesinin kulüp içinden oluşturulacağını belirten Azat Yeşil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan sadece sahalar için destek talep ettiklerini ve olumlu yanıt aldıklarını söyledi. Yeşil, “Haftaya Gençlik ve Spor Bakanlığı’na projemizi sunacağız. Kulüp olarak bütçeyi camia içinden oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Yeni stat için karar bekleniyor

Karşıyaka’nın uzun yıllardır beklediği yeni stat için de çalışmalar devam ediyor. Yalı’da eski stat ve kulüp binasının yerine yapılması planlanan projeyle ilgili olarak Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ile görüşme gerçekleştirildi.

Azat Yeşil, “Karşıyaka İlçe Stadı 11 yıl önce yıkıldı, fakat yerine yenisi yapılmadı. Ülkemizde son 15 yılda birçok stat inşa edildi. Karşıyaka Stadı’nın önümüzdeki dönemde yapılacağına inanıyorum” dedi.

Camianın desteği önemli

Kulübün sürdürülebilirliği için tüm Karşıyakalıların destek olmasının şart olduğunu belirten Yeşil, şunları söyledi: “Başkan Aygün Cicibaş büyük fedakarlıkla kulübü yönetiyor. Tüm Karşıyaka camiasının desteğiyle güçlüyüz. Hem eski yöneticiler hem de taraftarlar, ilgi alanlarına göre branşlara katkı sağlamalı. Futbol, voleybol ve basketbol takımlarının ödemeleri şu ana kadar aksatılmadan yapıldı. Desteklerin sürekli olması, kulüp için hayati önem taşıyor.”