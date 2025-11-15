Nilperi Şahinkaya'nın aşkını sosyal medyada açıklaması ve gece yaptığı 'Aşığım' notlu paylaşımı magazin izleyicisinin ilgisini topladı. Takipçileri, Şahinkaya’nın paylaşımlarını yorumladı ve beğeni gösterdi. Kamuoyu, Baturalp Bekar’ın kimliği ve kariyerine ilişkin detayları da merak etmeye başladı.

Olayın merkezinde, Baturalp Bekar’ın kısa film ve bilim kurgu çalışmalarıyla tanınması, İstanbul’da doğup büyümesi ve sinema sektöründe aktif bir rol üstlenmesi bulunuyor. Bilgi Üniversitesi mezunu olan Bekar, özellikle genç yaşta yönetmenlik ve yapımcılık deneyimleriyle öne çıktı. Sinema eğitimine üniversite yıllarında başlayan Bekar, festivallerde finalist olan projelere imza attı. Kariyerinin ilk basamaklarında kısa film projelerine ağırlık verdi ve reklam sektöründe de çeşitli çalışmalarda yer aldı.

Baturalp Bekar Kimdir? Biyografisi

Baturalp Bekar, 10 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim aldı. Üniversite yıllarında kısa film projeleriyle dikkat çekti ve sinema dünyasında hızla tanındı. Özellikle bilim kurgu türündeki 'Joypad' filmiyle uluslararası festivallerde adından söz ettirdi. IMDB ve diğer kayıtlarında, hem yönetmen hem de yapımcı olarak çalıştığı projelere rastlamak mümkün. Kısa film ve reklam sektöründe üretken bir profil sergiledi.

Magazin Gündemine Yansıması

Baturalp Bekar’ın isminin magazin gündemine taşınmasında, Nilperi Şahinkaya ile başlayan yeni ilişkisi büyük rol oynadı. Ünlü oyuncu, sevgilisiyle birlikte olduğu fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaşarak birlikteliğini kamuoyuna duyurdu. Şahinkaya’nın 'Aşığım, saat 04.58 post koyuyorum' notlu paylaşımı magazinde geniş yankı uyandırdı. Bu açıklamalar ve birlikte çekilen fotoğraflar, ilişkilerinin yeni başladığını gösterdi ve takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Aynı zamanda, çiftin evlilik iddialarına mizahi yanıtlar verdiği aktarıldı.

Mesleki Başarıları ve Kamuoyundaki Yeri

Baturalp Bekar, kısa film ve reklam projeleriyle sinema dünyasında bilinen bir isim haline geldi. Yönetmenliğinin yanı sıra çeşitli yapım işlerinde de yer aldı. Özellikle 'Joypad' gibi festivallerde finalist olan filmleriyle dikkat çekti ve genç yaşta önemli başarılar elde etti. Kariyerine hem bağımsız sinema hem de reklam sektöründe devam etti. Sosyal medyada daha çok iş odaklı ve mahremiyetçi bir profil çizen Bekar’ın, son dönemde yaptığı projelerle birlikte kamuoyunda tanınırlığı arttı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ile ilişkisi hem kişisel hem mesleki yönleriyle gündemin odağında yer aldı..