Başvuru süreci 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.45'te başladı ve 5 Şubat 2026 Perşembe günü saat 23.59'da sona erecek. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için 12 Şubat 2026 tarihinde geç başvuru hakkı tanınacak. Ancak bu tarihi de kaçıranların ağustos ayındaki ikinci dönemi beklemesi gerekecek.

2026 TUS sınav ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2026-TUS 1. Dönem sınavında her bir oturum için sınav ücreti 2 bin 500 TL olarak belirlendi. Temel tıp bilimleri için 2 bin 500 TL, klinik tıp bilimleri için de ayrıca 2 bin 500 TL ödenmesi gerekiyor. Adaylar sınav ücretini odeme.osym.gov.tr web sitesinden ya da ÖSYM'nin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden yatırabilecek.

TUS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını birden fazla kanal üzerinden gerçekleştirebilecek. ÖSYM Başvuru Merkezleri'nden fiziksel olarak başvuru yapılabileceği gibi dijital kanallar da kullanılabilecek. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) adresinden T.C. Kimlik No ve şifre ile giriş yaparak başvuru tamamlanabilecek. Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması üzerinden veya e-Devlet şifresi ile AİS sistemine hızlı erişim sağlanarak da işlemler gerçekleştirilebilecek.

2026 TUS sınav takvimi

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre 2026-TUS 1. Dönem sınavı 15 Mart 2026 tarihinde saat 10.15'te uygulanacak. Sınav sonuçlarının 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanması planlanıyor. Yılın ikinci sınavı olan TUS 2. Dönem ise 23 Ağustos 2026'da gerçekleştirilecek ve bu sınavın başvuru süreci 8-16 Temmuz tarihleri arasında işleyecek.

TUS nedir?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmeleri için girmek zorunda oldukları merkezi bir sınav. ÖSYM tarafından yılda iki kez düzenlenen bu sınav, hekimlerin hangi dalda uzmanlaşacaklarını belirleyen kritik bir aşama. Sınav, temel tıp bilimleri ve klinik tıp bilimleri olmak üzere iki oturumdan oluşuyor. TUS'ta alınan puan, adayların tercih edebilecekleri uzmanlık dallarını ve eğitim alacakları üniversiteleri doğrudan etkiliyor. Sınav kapsamında anatomi, fizyoloji, biyokimya, mikrobiyoloji gibi temel bilimler ile dahiliye, cerrahi, pediatri gibi klinik bilimlerden sorular yer alıyor.