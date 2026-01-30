İkinci dönemin başlayacağı tarih, 2025-2026 MEB eğitim öğretim yılı takvimi kapsamında aylar öncesinden belirlenmişti. Ancak son günlerde sosyal medya platformlarında ortaya atılan asılsız iddialar milyonlarca öğrenci ve velinin gündemine girdi.

Yarıyıl tatili uzatıldı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden gelen açıklamalara göre yarıyıl tatilinin uzatılmasına dair alınmış resmi bir karar yok. Sosyal medyada yayılan "Okullar 20 Şubat'a kadar tatil" şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmıyor. Eğitim süreci, Bakanlığın aylar öncesinden duyurduğu yıllık çalışma takvimine sadık kalınarak devam edecek.

Okullar ne zaman açılacak 2026?

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü dağıtılan karnelerle sona ermişti. MEB takvimine göre okullarda ikinci dönem 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak. Mevcut takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece yarıyıl tatili planlanan sürede sona erecek.

15 tatil ne zaman bitiyor?

Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili 2 Şubat 2026 Pazartesi günü sona eriyor. Öğrenciler bu tarihte ders başı yapacak. Tatil süresi toplam 17 gün olarak belirlenmişti ve bu sürede herhangi bir değişiklik söz konusu değil.

Sosyal medyadaki asılsız haberler

Son dönemde sosyal medya platformlarında hızla yayılan tatil uzatımı iddiaları velilerde ve öğrencilerde tedirginliğe yol açtı. Ancak bu paylaşımların hiçbiri resmi kaynaklara dayanmıyor. Vatandaşların MEB'in resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi, doğru bilgiye ulaşmaları açısından büyük önem taşıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

MEB'in açıkladığı takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat 2026'da başlayacak ve 20 Haziran 2026'da sona erecek. Yaz tatili ise 20 Haziran 2026 itibarıyla başlayacak. Öğrenciler ve velilerin tatil planlarını bu takvime göre yapması öneriliyor.

Okul tatili haberleri için dikkat edilmesi gerekenler

Eğitimle ilgili tüm güncel gelişmeler Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi kanallarından duyuruluyor. Sosyal medyada paylaşılan isimsiz ve kaynaksız haberlere itibar edilmemesi gerekiyor. Olası bir tatil uzatımı veya değişiklik durumunda MEB tarafından resmi açıklama yapılacak.