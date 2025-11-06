Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın İzmirlileri enflasyona karşı korumak ve güvenli alışverişle buluşturmak amacıyla hizmete açtığı tanzim satış mağazaları İZMAR, 13’üncü şubesini Buca’da hizmete açtı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM AŞ tarafından hızla kent geneline yayılan İZMAR’ın yeni mağazası, Buca’nın Yeni gün mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde İzmirli ile buluştu.

CHP İzmir il Başkanlığı'nda adı geçen Kaya katılmadı!

Mağazanın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP İzmir il Başkanı Çağatay Güç, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Bucalı katıldı. Ancak İlçe başkanı Çağdaş Kaya katılmadı.

Duman: İZMAR yerelde kalkınmanın gücü oldu

Buca olarak bu halkçı vizyonun bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, “İZMAR’ın Buca’daki açılışında bir araya geldik. Bu kriz döneminde İZBB’nin bu projesi yerelde kalkınmanın gücü olmuştur. Yerelde tüm ürünlerin aracısız halka ulaşan bir projedir. İZMAR piyasanın adaletsiz koşullarına karşıdır. Biz de Buca olarak halkçı vizyonun parçası olmaktan onur duyuyoruz. Üretici pazarlarını büyütüyoruz. Kent lokantalarında yemekler sunuyoruz. İZMAR’ın yeni şubelerinin tüm hemşehrilerimize ve Buca’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi

Tugay: Buca ile özel bağım var

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay,” yine güzel bir vesile için buradayız. İlk açıldığı zaman merakla karşılanıyor sonra mahallenin parçası oluyor. Buca’ya gerçekten hislerim biraz daha güçlü. Senelerce Buca’da oturdum. 1986 yılında ailemle burada yaşadım. Bu birlik ve beraberlikten güç alıyoruz. Buca ile özel bağım var. İzmir’in her tarafı kıymetli. Ülkemiz bir süredir enflasyonun pençesinde. Alım gücü düşüyor. Enflasyon iki alanda çok bel büküyor. Barınma ve beslenme alanında. Alım gücü insani olarak kabul edilebilecek bir şey değil. Tüketici gıdaya yüksek fiyatlarla erişebiliyor ama üretici de yüksek fiyatlarla üretiyor. İzmir’in TANSAŞ geleneği vardı amcan belediye bir süredir yürütmüyordu o yüzden şimdi İZMAR’ı açıyoruz. İZMAR sağlıklı ekonomik ürünleri halkla buluşturmak için yola çıkan yapı. Burası yalnızca alışveriş noktası değil üretici ile tüketici arasında gücen noktası olacak. Önümüzdeki günlerde ağırlıklı olarak yerli ve doğrudan üreticiden alınan ürünlere yönelik olacak. İzmir’in en büyük ilçesi Buca’ya yaptığımız pek çok yatırım var. Buca metrosu gibi… 2 yıl içinde İzmir’i merkeze bağlayacağız. Metroyu bu yıl açacağız. Toplu ulaşım anlamında yol alacağız. Adaletle hizmet etmenin bize yakıştığını düşünüyoruz. İZMAR halk için İzmir içindir. Hayırlı olsun” dedi.