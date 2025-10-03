Başkent Ankara'da, Kesikköprü içme suyu ana hattında meydana gelen tekrarlayan boru patlakları nedeniyle yaşanan su kesintileri, vatandaşların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürmeye devam ediyor. 29 Eylül'den bu yana uygulanan dönüşümlü su kesintileri, hattın debisinin yarı yarıya azalması sonucu başkentlileri çaresiz bıraktı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, sorunu kalıcı olarak gidermek amacıyla çelik boru hattı döşeme çalışmalarını sürdürse de, çalışmaların henüz neticeye ulaşmaması mahalle sakinlerinin sabrını taşırdı. Özellikle Mamak ilçesi Dostlar ve Zirvekent Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, temel su ihtiyaçlarını tankerlerden veya mahalle çeşmelerinden pet şişelerle su taşıyarak karşılamak zorunda kalıyor.

Tanker çözümü yetersiz kaldı: "4 gündür yıkanamıyorum"

Günlerdir süren su sıkıntısı nedeniyle mağdur olan Zirvekent Mahallesi sakinleri, gönderilen su tankerlerinin yetersizliğinden şikâyetçi. Mahallede ikamet eden Cem Eker, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışma saatleri nedeniyle hijyen ihtiyaçlarını gideremediğini belirtti. "Geceleri çalışıyorum. İşe gitmeden duş almam gerekiyor ama sular kesik. Sabah döndüğümde de aynı durumla karşılaşıyorum," diyen Eker, tankerlerin çözüm olmadığını şu sözlerle ifade etti: "Belediyenin tankeri geliyor ancak yaklaşık 300 kişi sıraya giriyor ve su bize yetmiyor. Dört gündür yıkanamıyorum. Komşuya mı gideyim yıkanmak için? Yetkililer bize suların geleceğini söylese de, boru sorunu bu kadar insanı mağdur etmeye gerekçe olamaz."

Sağlık sorunlarına rağmen su taşıma çilesi: Mağduriyet artıyor

Su kesintisinin yarattığı mağduriyet, özellikle sağlık sorunları olan vatandaşlar için daha da çekilmez bir hal aldı. Tankerden evine su taşımaya çalışan Satı Yanık, yaşadığı zorluğu gözler önüne serdi. Belinde fıtık, kayma ve kemik erimesi gibi ciddi sağlık sorunları olduğunu belirten Yanık, "Bir haftayı aşkın süredir bu halimle su taşıyorum. Ara sıra bir su gelse fena olmaz," diyerek durumun ciddiyetini aktardı. Tanker başında pet şişeleriyle bekleyen diğer vatandaşlar da beş gündür susuz olduklarını ve bir an önce sorunun kökten çözülmesini talep ettiklerini dile getirdiler. Başkentliler, ASKİ ekiplerinin çelik boru hattı çalışmalarını hızlandırarak bu büyük yaşam sıkıntısına bir an önce son vermesini bekliyor.