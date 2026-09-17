SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Seferihisar Belediyesi’ndeki rüşvet, usulsüzlük, imar ve ihaleye fesat karıştırma iddialarına yönelik yürütülen soruşturmada çok sıcak bir gelişme yaşandı. Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen 4. dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan ve Seferihisar Adliyesine sevk edilen 47 şüpheliden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklu yargılanan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in tüm sırlarını bildiği öne sürülen ünlü müteahhit ve S.S. Seferihisar Pınarköy Turizm Geliştirme Kooperatifi Temsilcisi U. P.’de tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Başkanın Sevgilisi İle Buluştuğu Villayı Kiraladığı İddiası

Soruşturmanın seyrini değiştiren itirafçı Sultan Acar, emniyetteki ifadesinde Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan’ın organizasyonuyla Bodrum’a götürüldüğünü ve günübirlik kiralanan lüks villada kendisini karşılayan kişilerden birinin müteahhit U. P. olduğunu beyan etmişti. Emlak ve inşaat sektörünün tanınmış isimlerinden olan P.’nin, hem skandal buluşmanın gerçekleştiği villayı kiralayan ev sahiplerinden biri olduğu, Başkan Yetişkin’in özel hayatındaki ve finansal ilişkilerindeki en yakın sırdaşı olduğu iddia edildi.

Rant ve Finans Trafiğinin Merkezinde

Mali polisin ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın incelemelerinde, U. P.nin sadece Bodrum’daki buluşmanın şahidi olmadığı; temsil ettiği kooperatif projeleri ve imar konuları üzerinden belediye üst yönetimiyle kurulan rant ve rüşvet çarkının tam merkezinde yer aldığı iddiaları gündeme geldi.

4 Günlük Sorgunun Ardından Karar Çıktı

11 Eylül Cuma günü düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyetteki 4 günlük sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında nöbetçi sulh ceza hakimliğince karar verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu’ndan yapılan açıklamada; inşaat, imar, ihaleler ve doğrudan teminlerde usulsüzlük karşılığı elden ve banka üzerinden rüşvet aldıkları/verdikleri saptanan U. P.'nin de aralarında yer aldığı 29 şüpheli tutuklandı, 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.