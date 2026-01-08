Son Mühür- ABD'nin gündemi Venezuela'daki Maduro operasyonundan bir anda Minneapolis'te işlenen bir cinayete kaymış durumda.

Başkan Trump'ın emriyle 2 bin ICE ajanının (Göçmen polisi) göçmen avı için sokağa indiği süreçte rutin bir trafik kontrolünde Honda marka bir SUV kullanan bir kadın sürücünün paniklemesi ve ardından aracıyla harekete etmek isterken ICE ajanının silahından çıkan kurşunlar ülkenin ana gündem maddesi oldu.

George Floyd'un öldüğü yere yakın...



Minneapolis'te polis müdahalesiyle öldürülen siyahi George Floyd'un hayatını kaybettiği noktaya çok yakın bir mesafede gerçekleşen yargısız infaz sonrası tansiyon yükseldi.

Öldürülen kadının 37 yaşında beyaz bir Amerikalı olan Renee Nicole Good olduğu anlaşıldı.

Başkan Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama tansiyonu düşürmek yerine tam tersi toplumsal öfkeyi daha da arttırdı.

Trump'ın açıklamaları öfkeyi büyüttü...



Trump Truth Social'de,

"Minneapolis, Minnesota'da yaşanan olayın videosunu az önce izledim. İzlemesi korkunç bir şey.

Bağıran kadın açıkça profesyonel bir kışkırtıcıydı ve aracı süren kadın çok düzensiz bir şekilde engel oluyor, direniyor, sonra şiddetle, bilerek ve vahşice ICE memurunun üzerine aracı sürüyor; memur da kendini savunmak için onu vurmuş gibi görünüyor.

Ekli videoya bakınca hayatta kaldığına inanmak zor ama şu anda hastanede iyileşiyor.



Durum bütün yönleriyle inceleniyor ama bu tür olayların yaşanmasının sebebi Radikal Sol'un kolluk kuvvetlerimizi ve ICE ajanlarımızı her gün tehdit etmesi, saldırması ve hedef almasıdır. Onlar sadece AMERİKA'YI GÜVENLİ KILMAK işini yapmaya çalışıyorlar.

Bu Radikal Sol Şiddet ve Nefret Hareketinden kolluk kuvvetlerimizi korumak için yanlarında durmalıyız!" ifadelerine yer vemişti.

ICE, Minneapolis'ten defol...



Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, "ICE Minneapolis'ten defol" çağrısı yaptı.

Aralarında New York ve Chicago'nun da bulunduğu ABD'nin dört bir yanında ICE'ın yargısız infazına tepki gösterileri gerçekleştirildi.

Trump'ın intikam timi...



Uluslararası ceza avukatı Yunus Emre Erdölen,

Trump, bu "göçmen polisi" yani ICE ile çok sinsi bir şey yaptı; kaçak göç ile mücadele için kurulan bu kolluk kuvvetini kişisel ve özel bir "intikam timine" çevirdi.

ICE, özellikle Trump'ın emriyle Demokratların kalesi büyük şehirleri hedef alıyor, hayatı durduran baskınlar düzenliyor.

Göç bir bahane, Trump ICE aracılığıyla sokaktaki kaosu arttırıp azaltabilecek bir güç elde etti. Bazen bir şehire yönlendiriyor, bazen başka, bazen şiddet dozu artıyor bazen azalıyor.

