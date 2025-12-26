Ticaret Bakanlığı tarafından ikinci el araç ticaretine yönelik olarak uygulanan “6 ay ve 6 bin kilometre” kısıtlamasının, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlükten kalkması bekleniyor. Düzenlemenin sona ermesi halinde, ikinci el otomobil piyasasında arzın yeniden dengelenmesi ve satış süreçlerinin hız kazanması öngörülüyor.

Piyasada canlanma beklentisi

Sektör temsilcileri, kısıtlamanın kalkmasının yanı sıra faiz oranlarında beklenen düşüşün de etkisiyle 2026 yılında otomotiv satışlarında belirgin bir artış yaşanacağını ifade ediyor. Özellikle ikinci el piyasasında daha esnek bir ticaret ortamının oluşacağı değerlendiriliyor.

Noter işlemlerinde yeni harç uygulaması

Yeni yıl ile birlikte araç satış işlemlerine ilişkin mali yükümlülüklerde de önemli bir değişiklik hayata geçirilecek. 1 Ocak 2026’dan itibaren, noterlerde yapılan araç devir işlemlerinde araç bedeli üzerinden binde 2 oranında nispi harç alınacak.

Bu uygulamada taban harç tutarı bin TL olarak belirlendi ve söz konusu bedel, mevcut noter masraflarına ek olarak tahsil edilecek.

Yetki belgeli galericilere muafiyet

Yeni düzenleme, kayıtlı ticaret yapanlar ile bireysel satıcılar arasında ayrım içeriyor. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip galericiler, araç alımlarında bu nispi harçtan muaf tutulacak.

Ancak yetki belgesi bulunmayan işletmeler, belgesiz satıcılar ve bireysel vatandaşlar, araç alım-satımında bu harcı ödemekle yükümlü olacak.

“2025’i iyi geçirdik, 2026’dan daha umutluyuz”

Yılmaz Karakaya, otomotiv piyasasına ilişkin değerlendirmesinde, ikinci el araç pazarının tüm olumsuz koşullara rağmen 2025’i güçlü kapattığını söyledi. Karakaya, sıfır ve ikinci el araç satışlarının toplamda 10 milyon 500 bin adede ulaştığını belirtti.

“Sıfır araca yönelim arttı ama ikinci el durmaz”

Geçtiğimiz ay sıfır araç satışlarının 1 milyon 200 bin bandında gerçekleştiğini aktaran Karakaya, yıl sonu kampanyalarıyla bu rakamın 1 milyon 500 bin seviyesine yaklaşmasını beklediklerini ifade etti.

İkinci el ile sıfır araç arasındaki fiyat farkının daraldığını vurgulayan Karakaya, buna rağmen ikinci el piyasasının hiçbir zaman tamamen durmadığını dile getirdi.

Faiz indirimi ve kısıtlama etkisi

Yüksek faizlerin sektörü zorladığını ancak hükümet politikalarıyla kademeli faiz indirimi sürecine girildiğini kaydeden Karakaya, “6 ay 6 bin kilometre” uygulamasının sona ermesinin de piyasaya olumlu yansıyacağını belirtti. Yetki belgeli esnafın binde 2’lik noter harcından muaf tutulmasının sektör açısından önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

2026’ya yönelik satış tahminleri yükseldi

Galerici Fahri Karlık, 1 Ocak 2026 itibarıyla “6 ay 6 bin kilometre” kuralının sona ermesinin ikinci el piyasasına olumlu yansıyacağını belirterek, galerici esnafı açısından bu gelişmenin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Vatandaşa ek maliyet uyarısı

Karlık, yeni dönemde hem sıfır hem ikinci el araç satışlarında uygulanacak binde 2 nispi harç nedeniyle, yetki belgesi bulunmayan satıcılar ve vatandaşların ek maliyetle karşılaşacağını ifade etti. Ayrıca esnafa getirilen 40 bin liralık ön ödemeli vergi gibi yükümlülüklere rağmen, Türkiye’deki yüksek tüketim iştahının satışları destekleyeceğini dile getirdi.

“2026’da rakamlar daha da yukarı çıkabilir”

Sektör temsilcilerine göre, kısıtlamaların gevşemesi, faizlerde beklenen düşüş ve talebin canlı kalmasıyla birlikte 2026 yılında otomotiv satışlarının mevcut seviyelerin üzerine çıkması bekleniyor.