Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet raporu açıklandı. Rapora göre, kentin dört bir yanındaki 28 kurs merkezinde yıl boyunca 409 farklı mesleki eğitim kursu açıldı. Bu kurslardan 4 bin 608 kursiyer yararlandı. Kursiyerlerin başarıları yıl içinde düzenlenen 31 sertifika töreniyle belgelendi.

İstihdamda köprü görevi

Meslek Fabrikası bünyesinde faaliyet gösteren İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi, iş arayanlarla işverenler arasında doğrudan temas sağladı. Ocak 2025’ten itibaren yürütülen çalışmalar kapsamında 11 bin kişi firmalarla birebir görüşme imkânı buldu. Yapılan yönlendirmeler sonucunda 402 kişi istihdama kazandırıldı.

Mobil istihdam sahaya çıktı

Ağustos 2025’te hayata geçirilen Mobil İstihdam Noktası projesiyle hizmetler mahallelere taşındı. Üç ilçede faaliyet gösteren mobil ekipler, meydan ve mahallelerde kurulan stantlarla 466 kişiye ulaştı. Kariyer danışmanlığı ve iş yönlendirmesi hizmetleri sahada sunuldu.

Ücretsiz eğitim, uygulamalı model

Meslek Fabrikası modeli kapsamında verilen mesleki ve teknik eğitimler ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Kursiyerler, seçtikleri branşlara göre uygulamalı çalışmalar yaptı. Eğitim programlarının yanı sıra sağlık, aile ve hukuk başlıklarında bilgilendirici paneller düzenlendi. Yıl sonunda kursiyerlerin ürünlerinin sergilendiği, branş tanıtımlarının yapıldığı etkinlikler gerçekleştirildi.

İstihdam odaklı yapı

Meslek Fabrikası, nitelikli iş gücü yetiştirme, istihdamı artırma ve yerel kalkınmayı destekleme hedefiyle faaliyetlerini sürdürdü. 2025 yılı verileri, kurumun İzmir’de istihdamın önemli bileşenlerinden biri haline geldiğini ortaya koydu.