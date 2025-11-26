İzmir’de özellikle Satsuma mandalina üretimini tehdit eden Akdeniz meyve sineğine karşı yürütülen biyoteknik mücadele, üreticinin yıllardır yaşadığı verim kaybını önemli ölçüde azalttı.

Larvaları meyvenin etli kısmında beslenerek çürümeye neden olan zararlı, turunçgil bahçelerinde pazar değerini doğrudan düşüren en büyük risklerden biri olarak biliniyor.

Tuzak sayısı iki katına çıkarıldı

İzmir Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla bahçelerde kullanılan özel feromon tuzaklarının sayısı artırıldı.

Destek kapsamında tuzakların yarı maliyeti karşılanırken uygulama alanı 6 bin dekardan 12 bin 900 dekara, tuzak sayısı ise 25 binden 51 bin 600'e yükseldi.

Erkek sinek popülasyonu üretim başlamadan baskılanıyor

Çiçek döneminde dağıtılan feromonlu tuzaklar, üreticiler tarafından dönüm başına dört adet olacak şekilde ağaçlara yerleştiriliyor.

Erkek sineği cezbederek içine hapseden bu sistem sayesinde zararlının üreme döngüsü başlamadan engelleniyor ve popülasyon düşürülüyor. Böylece kimyasal ilaç ihtiyacı önemli ölçüde azalıyor, kalıntı riski ortadan kalkıyor.

“İzmir’in turunçgil alanının yüzde 30’unda ilaçlama yapılmadı”

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, elde edilen etkin sonuçların üreticiyi biyoteknik mücadeleye yönlendirdiğini belirterek şunları söyledi:

“Vatandaşımız kimyasal mücadeleye gidiyordu. Son 2 yıldır Bakanlık ve Valiliğimizin katkılarıyla biyoteknik mücadele yürütüyoruz.

İzmir’in turunçgiller alanının yüzde 30’una yakınına biyoteknik çalışması uygulanarak ilaçlama yapılmadı. Elde edilen sonuçları gören çiftçilerimizde tuzak kullanımı arttı.”

“Sinek vuruğu pazar değerini yok ediyor”

İyi tarım uygulamalarını teşvik ettiklerini vurgulayan Şahin, bu yıl mücadelede önemli başarı elde edildiğini ifade etti:

“Şu anda mandalina alanlarımızda sinek vuruğu yok denecek kadar az. İhracatçı ve üretici memnun, biz de üretimden sorumlu bakanlık olarak çok mutluyuz.

Asıl hedefimiz, ürünü nihai tüketiciye sağlam ulaştırabilmek çünkü sinek vuruğunda ürünün pazar değeri ortadan kalkıyor.”

Üretici memnun: “Tuzak tamamen organik, kalıntı bırakmıyor”

Seferihisar’da 60 dönümde mandalina yetiştiren üretici Murat Uysal, iki yıldır kullandığı tuzakların üretim kalitesini artırdığını söyleyerek şu bilgileri verdi:

“Devlet desteğiyle tuzakları yüzde 50 hibeyle temin ediyoruz. Tuzak sarı renkte ve feromon kokusu içeriyor. Erkek sineği çekip içine hapsediyor.

Kapağındaki ilaç nedeniyle sinek içeride ölüyor. Tamamen organik bir sistem, meyvede hiçbir kalıntı olmuyor.”