Son Mühür / Osman Günden - İzmir'in duayen gazetecilerinden Ercan Doğu, 25 Aralık 2024 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Ercan Doğu, aortr damarı yırtılması sonucu vefat etmişti. Ercan Doğu, vefatının birinci yılında dostları tarafından kabri başında anıldı.

Yazar ve şair yönüyle tanınıyordu!

Gazeteci Ercan Doğu, uzun yıllar boyunca İzmir Valiliği'nde Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak görev yapmıştır. İzmir Valiliği'ndeki görevinin ardından ise Doğu, emekli olarak yazar ve şair yönü ile ön plana çıkmıştır. Gazeteci Ercan Doğu, yazar ve şair yönünün dışında ise televizyon programları ile de İzmir’in sevilen ve tanınan isimlerinden biri olarak bilinmektedir.

Birçok sivil toplum kuruluşunda da gönüllü olarak görev alan Doğu'nun vefatı, hem sevenlerinde hem de İzmir basınında derin bir üzüntü yaratmıştı. Dostları tarafından vefatının birinci yılında, "Nur içinde uyu kıymetli insan, Mekanın cennet olsun!" mesajı paylaşıldı.