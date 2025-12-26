Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği sunan prestijli projelerinden Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri, 2026 yılına girmeye hazırlandığımız bu günlerde minik öğrencileri için unutulmaz bir şenliğe imza attı. Tarihi Havagazı Fabrikası Sergi Salonu’nun mistik atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklar yeni yıl ruhunu yansıtan ışıltılı süslemeler arasında unutulmaz bir gün geçirdi. İZELMAN AŞ bünyesindeki merkezlerde eğitim alan öğrencilerin katıldığı bu özel kutlama, neşeli şarkılar ve çocuk kahkahalarıyla şenlendi.

Sihirli gösteriler ve dans dolu bir gün

Etkinlik kapsamında çocuklar için hazırlanan sürpriz program, eğlencenin dozunu zirveye taşıdı. Noel Baba figürünün eşlik ettiği dans gösterilerinde çocuklar ritim tutarak doyasıya eğlenirken, sahne alan sihirbazın büyüleyici illüzyon gösterileri minik izleyiciler tarafından hayranlıkla takip edildi. Her detayın titizlikle planlandığı organizasyonda çocuklar, bir yandan sosyalleşme imkanı bulurken diğer yandan okul dışı bir ortamda yeni yıla merhaba demenin mutluluğunu yaşadı. Renkli sahnelerin yaşandığı salon, çocukların enerjisiyle adeta dev bir oyun alanına dönüştü.

Öznur Tugay miniklerin mutluluğuna ortak oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın eşi Öznur Tugay, Yuvamız İzmir ailesini bu anlamlı günde yalnız bırakmadı. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Tugay, her bir minikle yakından ilgilenerek onların sevincini paylaştı. Kutlamanın en heyecan verici anı ise sahneye getirilen dev yeni yıl pastasının kesimi oldu. Öznur Tugay ve çocuklar, alkışlar eşliğinde pastayı keserken 2026 yılı için barış, sağlık ve mutluluk dolu dileklerde bulundular. Bu sembolik tören, çocukların hafızalarında güzel bir anı olarak yer edindi.

Belediye ve İZELMAN Yönetimi tam kadro katıldı

Geleceğin teminatı olan çocukların eğitimine ve sosyal gelişimine verilen önemin bir göstergesi olan bu kutlamaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZELMAN yönetiminden üst düzey isimler de katılım sağladı. İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı Aybala Yentürk, Genel Müdür Yılmaz Mede, Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel ve Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri Müdürü Eda Kaygusuz, organizasyonun her aşamasında çocuklarla bir arada bulundu. Yetkililer, belediyenin çocuk odaklı projelerinin 2026 yılında da artarak devam edeceği mesajını vererek kutlamayı tamamladılar.