İzmir’de, FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma başsavcılık koordinesinde yürütüldü

Edinilen bilgilere göre operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Mahrem yapılanma hedef alındı

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 17 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin örgütsel bağlantıları ve faaliyetlerine ilişkin deliller doğrultusunda operasyon kararı alındığı öğrenildi.

2 şüpheli firari

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin firari olduğu tespit edildi. Kaçak durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturma derinleştiriliyor

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın ise çok yönlü olarak derinleştirildiği belirtildi. Yetkililer, FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.