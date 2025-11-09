Son Mühür- Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yıldönümü münasebetiyle bir anma mesajı yayımladı. Saygılı, Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla yâd ettiklerini belirtti.

Atatürk’ün vizyonu ve milli irade vurgusu

Başkan Saygılı, mesajında Ulu Önder'in askeri dehasıyla ülkeyi esaretten kurtaran, siyasi öngörüsüyle de çağdaş bir devletin temellerini atan eşsiz bir lider olduğunu vurguladı. Atatürk’ün bıraktığı en büyük mirasın, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle şekillenen milli irade, tam bağımsızlık ve güçlü devlet ideali olduğunu dile getirdi. Atatürk'ün işaret ettiği "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefinin, bugün de siyasi rotalarını belirleyen temel pusula olduğunu kaydetti.

Yatırımlarla büyüyen Cumhuriyet

Saygılı, AK Parti’nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 23 yıldır bu hedefe ulaşma bilinciyle çalıştığını ifade etti. Eğitimden savunma sanayiine, teknolojiden enerjiye kadar her alanda gerçekleştirilen büyük yatırımların, milletin öz gücüne ve kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olma kararlılığına dayandığını belirtti. Saygılı, "Atatürk’ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyeti, aynı ruh ve azimle daha ileriye taşımaya kararlıyız," dedi.

Sorumluluğu hatırlama günü

Başkan Saygılı, Türkiye'nin bugün yerli üretim gücü ve bağımsız dış politikasıyla bölgesinde barışın teminatı olduğunu belirterek, bu başarının Atatürk’ün çizdiği yolla milletin kararlılığının birleşmesinin sonucu olduğunu söyledi. 10 Kasım’ın sadece bir anma değil, aynı zamanda millete düşen sorumluluğu yeniden hatırlama günü olduğunu kaydeden Saygılı, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hedefleri hayata geçirme iradesini taşıdıklarını yineledi.