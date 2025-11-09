İzmir'in Menemen ilçesinde 14 Şubat 2021 tarihinde meydana gelen ve İsmet Güzelküçük’ün (31) ölümüyle sonuçlanan trafik kazası davasında önemli bir gelişme yaşandı. Aracıyla Güzelküçük'ün otomobiline arkadan çarparak ölüme sebebiyet verdiği gerekçesiyle daha önce 'Olası kast ile ölüme neden olma' suçundan 17,5 yıl hapis cezası alan Türkay Pala’nın (44) mahkumiyet hükmü, İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu. Sanık Pala, ilerleyen günlerde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi'nde yeniden yargılanacak.

Yasaklı madde etkisinde yüksek hız: İndirimli ceza ve gerekçesi

Kaza sonrasında hazırlanan bilirkişi raporları ve Adli Tıp Kurumu incelemeleri, sanık Türkay Pala'nın kanında zehirli maddeye rastlandığını ortaya koymuştu. Yargılama sürecinde sanık, kullandığı ilaçların bu maddelere yol açtığını savunsa da, uzman doktor ve enstitü raporları bu savunmayı desteklemedi. Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Pala’nın kaygan zeminde yüksek hızla araç kullanırken, sonucu kabullenerek hareket ettiğini belirterek eylemini basit taksir/bilinçli taksir boyutunu aştığına ve olası kastla öldürme suçunu işlediğine hükmetmişti. Başlangıçta müebbet hapse çarptırılan Pala’nın cezası, eylemin oluş şekli ve yargılama boyunca gösterdiği "pişmanlık" indirimleriyle 17,5 yıla düşürülmüştü.

İstinaf Mahkemesi kararı ve tutukluluk hali

Mahkemenin, sanığın zehirli madde etkisi altında, aşırı hızla ve kaygan yolda araç kullanarak kazaya neden olduğu ve bu neticeye kayıtsız kaldığı yönündeki gerekçeli kararına yapılan itirazlar dosyayı İstinaf'a taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin mahkumiyet kararını kaldırarak, hükmün hukuka uygunluğunu yeniden değerlendirmek üzere sanığın dairede yeniden yargılanmasına karar verdi. Türkay Pala'nın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.