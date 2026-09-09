Son Mühür- "Doğal Yaşam Festivali" dünyanın en büyük zeytinyağı müzesi olan Urla Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde katılımcıların doğaya farklı bir pencereden bakmasını sağlayacak.

Amacı doğa alanında farkındalık yaratmak olan festival 19-20 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Ana sponsorluğunu sektörün öncülerinden Tabia Boticalsin üstlendiği ”Doğal Yaşam Festivali’nin proje ve organizasyonu deneyimli İletişim Uzmanı Sibel Önbaş tarafından gerçekleştirildi.

Festival kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirilecek!

Doğal Yaşam Festivali programı iki gün boyunca farklı etkinliklerle katılımcılarını ağırlayacak. Birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalde alanında uzman konuşmacılar doğa ve sürdürülebilirlik konusunda söyleşiler gerçekleştirecek. Aynı zamanda atölyeler, kitap imza ve film gösterimi de yapılacak.

Uzman isimlerle söyleşi…

Festivalde Andrea Aliberti, Prof.Dr.Pınar Fedakar,Prof.Dr.Sabah Baltalı Ulay, Prof.Dr. Ceyhun Dizdarer, Mine Pakkaner, Hüseyin Ceylan, Güneş Akyıl, Gülden Karabudak, Pınar Kangal söyleyişileriyle katılımcılarla buluşacak. Aynı zamanda Tema İzmir İl Temsilcisi Özcan Gökoğlu "Doğa Neresi" söyleşisi gerçekleştirecek.

Doğa severler için atölyeler ve belgesel gösterimi

Düzenlenecek olan Doğa tanıma ve Tohum topu yapım atölyesinin yanı sıra Tarihçi/ Araştırmacı Şule Gönülsüz’ün "Yavaş Moda" Söyleşisi ve Doğal Baskı Teknikleri Atölyesi ile Doğa severlere farklı bir Festival kapsamında Doğa Derneği'nin ödüllü "Döngü Belgeseli" nin gösterimi yapılacak.

Doğaya gönül verenler bir arada!

Doğaya gönül veren festival kapsamında Müze Kurucusu Doç Dr. Levent Köstem'in Prof. Dr. Barış Gür ile birlikte kaleme aldıkları "Zeytin ve Zeytinyağının İzmir Hikayesi" nin imza etkinliği düzenlenecek. Etkinlik 19 Eylül saat 18.00 de yapılacak. Festival boyunca doğaya gönül veren üretici kişi ve firmaların satış standları alanda yer alacak.