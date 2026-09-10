Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - Gündem Masası programının bir önceki yayınında, Urla’nın Yağcılar Köyü’nde lağım sularının çevreye yayıldığı ve büyük bir çevre kirliliği yaşandığı görüntüler ekranlara getirilmişti. Gazeteci Hasan Çölmekçi, söz konusu köyün Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın doğup büyüdüğü yer olduğunu ve babasının da orada muhtarlık yaptığını hatırlatarak duruma tepki göstermişti. Yayınlanan haberlerin ardından Başkan Selçuk Balkan programa canlı bağlanarak iddialara yanıt verdi ve köydeki altyapı sorununun çözümüne dair detayları paylaştı.

"Mahalle foseptiğinin taşması sonucu çevre zarar görüyor"

Çölmekçi’nin Yağcılar Köyü’ndeki kirliliğe karşı ne gibi önlemler alındığını sorması üzerine Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, sorunun altyapı eksikliğinden kaynaklandığını belirterek "Urla’mızda kırsal mahallelerde, özellikle köylerde bulunan altyapı eksikliğiyle ilgili belirli bir program dahilinde çevreyi toparlamaya çalışıyoruz. Ancak biliyorsunuz ki 5216 sayılı Büyükşehir Yasası’na göre bu altyapı çalışmaları İZSU Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğundadır. İletim güzergahlarının ormanlık alanlardan ve şahıs parsellerinden geçen kısımları için alınması gereken muvafakatlar zaman alan bir süreç oluşturuyor. Bu süreç dahilinde, Yağcılar Köyü’nde 2023 yılında izinleri alınmış olan mahalle foseptiğinin paket arıtma tesisine dönüştürülmesiyle ilgili gerekli yazışmalar yapıldı ve prosedür devam ediyor. İller Bankası ve İl Özel İdaresi döneminde yapılan bir kanalizasyon ve mahalle foseptiği vardı. Bu foseptiğin taşması sonucu şu an çevre maalesef zarar görüyor. Bunu en kısa zamanda paket arıtma tesisine dönüştüreceğiz." sözlerine başladı.

"İZSU, Orman ve Çevre Bakanlığı'na yazıları yazdı"

Sürecin kurumlar arası onay aşamasında olduğunu vurgulayan Başkan Balkan, Çölmekçi'nin sorusu üzerine izin süreçlerini "İZSU gerekli resmi yazışmaları hem Orman Bölge Müdürlüğü’ne hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletti. Çevre izin süreçleri tamamlanmak üzere. İnşallah 2027 yılı sonunda paket arıtma tesisinin projesi ve yapımı tamamlanmış olacak." şeklinde aktardı.

"2027 yılında 3 paket arıtma tesisinin temeli atılacak"

Tüm kırsal mahallelere eşit hizmet götürmeyi hedeflediklerini belirten Selçuk Balkan, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Tabii ki burası benim doğduğum köy ancak bizim için Urla’nın her köyü eşit derecede önemlidir. Çalışmalarımıza önce Bademler Köyü’nden başladık ve orada arıtma tesisinin temelini attık. İnşallah 2027 yılında Yağcılar ve Zeytinler mahallelerimizde bulunacak toplam 3 paket arıtma tesisinin de temellerini atmış olacağız."