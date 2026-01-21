Son Mühür/Merve Turan- Son Mühür Televizyonu'na konuk olan İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu Çankaya Otoparkı'nın kapanmasından sonra Kemaraltı'na girişin azaldığını vurguladı.

Çankaya Otoparkı kapandı yankıları sürüyor...

Günlerdir Çankaya Otoparkı ile ilgili her kafadan bir ses çıkıyor. Ancak bu otoparkın kapatılması en çok esnafı mağdur etti. Esnaf daha önce bize verin biz sağlamlaştırıp bir süre iletelim bile dedi. Ancak şimdilik buranın yıkılması gündemde... Yıkılmadan önce esnafa bir alternatif sunulması gerektiğini belirten İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu bir öneride bulundu.

"Otopark birdenbire kapandı. Oraya uyarı asmak bir bilgi vermek zor mu? Esnafa bilgilendirme yapmadan kapattılar. Bu otopark artık çalışmayacaktır ama belediye olarak alternatif arayışındayız. Başkan sizin için çalışıyor diye bilgi verilse daha iyi olurdu. Otoparkın ilk dört katı sınırlı araçlara açılabilir. Kaskosu olan araçlar tercih edilir. Sadece esnafın park etmesine izin verilebilir. Diğer açık alan park yerleri müşterilere bırakılır."

Ora turizme açılacak...

Başkan Buyrukçu, otoparkın kapanmasında depremin bahane edildiğini, asıl projenin orayı turizme açmak olduğunu ifade etti.

"Orada deprem dışında bir proje var bence... TARKEM tarihi yapıyı ortaya çıkarak, Kadifekale ve Agorayı açacak. Önümüzdeki 20-30 yılda, Kiraz İş Hanı, Tezcan İş hanı, Zoral İş Hanı, Koçaş İş Hanı, Mimar Kemalettin'e kadar iş merkezleri yıkılacak. Sinagog, Havra, Kiliseler ortaya çıkacak. Tarih ortaya çıkmasını biz de isteriz. Turist sayısı artar. Bereket gelir. Ama alternatif bir yer göstermek lazım."

Damlacık Parkı altı...

Başkan Buyrukçu otopark için yer gösterdi.

"Benim önerim hemen yanıbaşımızda 20 bin araç konulabilecek bir alan var. Gerekli izinler alınıp hemen yapılabilir. Damlacık Parkı ile Deniz arası mesafe 700 - 800 m kot var. Damlacık Parkı'nın altında geçit vardı eskiden Pazar yerine geçilirdi. Oraya yapılabilir. Metro alttan geçiyor zaten... Oradan Kemeraltı, Agora ve Konak'a geçişte yapılır. Güzel bir otopark olur. Esnaf şu an o pazar yerini kullanıyor. Burnumuzun dibinde Başkan Tugay bizi duyar. Güzel fikrin nereden çıkacağı belli olmaz. Kazıda çıkan eser olursa sergilenebilir."