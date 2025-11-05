Başak Gümülcinelioğlu ve eşi Çağrı Çıtanak, sanat camiasının öne çıkan çiftlerinden biri olarak adından söz ettiriyor. Özellikle “Sen Çal Kapımı” dizisi setinde tanıştıktan sonra başlayan ilişkileri, 2022 yılında sade bir törenle evlilikle sonuçlandı. Sosyal medyada sıkça gündeme gelen çift, paylaşımları ve kariyerleriyle hayranlarının ilgisini her zaman çekiyor.

Geçtiğimiz günlerde çift, ilk çocukları Devin’i dünyaya getirdi. 4 Kasım’da doğan oğullarıyla aile hayatlarında yeni bir döneme girdiler. Doğumun ardından hastane odasından yapılan paylaşımla duygularını takipçileriyle paylaşan çift, bu yeni mutluluklarını kamuoyuyla da kısa sürede duyurdu. Özellikle anne-baba olma heyecanı, medya ve magazin camiasında büyük ilgiyle karşılandı.

Başak Gümülcinelioğlu'nun eşi kim?

Başak Gümülcinelioğlu ve Çağrı Çıtanak’ın ilişkisi ilk olarak Sen Çal Kapımı dizisinin setinde başladı. Birlikteliklerini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, evlik haberini 2022 yılının ekim ayında duyurdu. Cannes Film Festivali sırasında Başak Gümülcinelioğlu’nun hamilelik pozları sosyal medyada heyecan yaratmıştı. Çift, bebeklerinin doğum haberini de Instagram hesaplarından yayınladığı fotoğrafla takipçilerine duyurdu.

Çağrı Çıtanak kimdir başlığı altında eşinin detaylarına baktığımızda; Antakya doğumlu olan oyuncu, 1990 yılında dünyaya geldi. Genç yaşlarda tiyatroya ilgi duymaya başladı ve lise yıllarında bu alanda ilk adımlarını attı. Üniversite eğitimini de oyunculuk üzerine tamamladıktan sonra İstanbul’da profesyonel projelerde yer aldı. Fox TV’de yayımlanan “Babam Sınıfta Kaldı” dizisinde Kaan karakteriyle televizyon dünyasında tanındı. Ardından Tatlı İntikam, Ateşböceği, Vatanım Sensin, Sen Çal Kapımı ve Netflix dizisi Kübra gibi birçok projede yer aldı.

Çağrı Çıtanak ve Başak Gümülcinelioğlu’nun yeni anne-baba olma deneyimi, sosyal medya ve magazin haberlerindeki ilgiyle birlikte öne çıkıyor. Çift, iş hayatlarına paralel olarak aile yaşantılarını da takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Bebekleri Devin’in doğumuyla hayatlarında yeni bir sayfa açıldı ve bu süreçte yoğun ilgiyle karşılandı. Sonuç olarak, çiftin aile ve sanat hayatındaki gelişmeleri, sevenleri tarafından ilgiyle takip ediliyor.