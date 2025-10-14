Son Mühür - Lille forması giyen Berke Özer, Bulgaristan-Türkiye maçının ardından milli takım kampını terk etmişti. TFF, Berke Özer’in kampı izinsiz terk ettiğini açıklarken, 25 yaşındaki kaleci bu iddiayı reddetmişti. PFDK’ya sevki beklenen milli kaleci için TFF’den sürpriz bir karar geldi.

Ceza mı alacak?

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre TFF, Berke Özer’e herhangi bir yaptırım uygulamayacak. Federasyon yönetiminin, milli kaleciyi kadroda tutmak amacıyla bu kararı aldığı belirtildi.