Barış Alper Yılmaz'ın annesi ve aile hayatı

Aile bireyleri köy hayatına bağlı, sıcak ve dayanışmacı bir yaşam sürüyor. Barış Alper’in babası Yüksel Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor; oğlunun maçlarda yaşadığı sert müdahaleler sonrası gösterdiği tepkilerle gündeme geliyor. Anne Emine Yılmaz ise hem sosyal medya paylaşımlarında hem de kamuoyunda oğlunun başarılarına duyduğu gurur ve sevgiyi sıkça dile getiriyor.

Emine Yılmaz, oğlunun sporcu kimliğinin oluşmasında büyük paya sahip. Barış Alper, futbol altyapısına Rize’de başladı; anne ve babasının hem manevi hem de maddi desteğiyle genç yaşında profesyonelliğe adım attı. Galatasaray’ın şampiyonluğunda annesiyle birlikte kupa kaldıran Barış Alper, aile bağlarını her zaman ön planda tutuyor. Babası Yüksel Yılmaz, sosyal medyada oğlunun maçlarda yaşadığı olaylar sonrasında verdiği tepkilerle, annesi ise gurur dolu duygularıyla sık sık gündeme geliyor. Aile, Barış Alper’in futbol kariyerini köy yaşantısıyla iç içe devam ettiriyor. Hem ailesinin inancı hem de Karadeniz kültürü, Barış Alper’in disiplini ve başarılarında etkili oluyor.