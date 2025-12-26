Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı son taklit ve tağşiş listesinde, farklı ürün gruplarında mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi. Denetimler kapsamında bazı baharatlarda yasaklı boya maddeleri, bazı bal ürünlerinde taklit ve tağşiş, manda yoğurdunda ise etiket bilgisine aykırı şekilde inek sütü kullanımı belirlendi.

Denetimler aralıksız sürüyor

Gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetim çalışmalarını sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, mevzuata aykırı üretim yaptığı ya da ürünlerinde taklit ve tağşiş uyguladığı belirlenen firmaları resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyuruyor. Son yayımlanan listede çok sayıda ürün ve marka yer aldı.

Bazı markalar yeniden listede

Bakanlığın açıkladığı güncel listede; baharat, bal, et ve süt ürünleri başta olmak üzere farklı kategorilerde ürünler bulunuyor. Sağlığı riske atabilecek uygulamalar nedeniyle bazı firmalar daha önce de benzer gerekçelerle gündeme gelmişti.

Baharatlarda yasaklı boya maddeleri

Denetim sonuçlarına göre bazı baharat ürünlerinde, gıdalarda kullanımına izin verilmeyen boya maddelerinin kullanıldığı tespit edildi. Uzmanlar, bu tür maddelerin uzun vadede ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bal ürünlerinde taklit ve tağşiş

Listede bal ürünleri de dikkat çekti. Aslanpetek markasına ait bazı bal çeşitlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi. Ayrıca Erkan Egemen markalı pul biber ürününde, etikette yer almayan şekilde domates kullanıldığı tespit edildi.

Manda yoğurdunda inek sütü tespiti

Süt ürünleriyle ilgili bulgular da listede yer aldı. Genç Ada markasına ait manda yoğurdunda, ürün etiketinde belirtilmesine rağmen yalnızca manda sütü kullanılmadığı, üründe inek sütü bulunduğu açıklandı.

Alerjisi olanlar için ciddi risk

Uzman değerlendirmelerine göre manda yoğurduna inek sütü karıştırılması, özellikle inek sütü alerjisi bulunan bireyler açısından ciddi sağlık riskleri taşıyor. Kaşıntı, mide-bağırsak rahatsızlıkları ve cilt döküntülerinin yanı sıra nefes darlığı gibi ağır alerjik reaksiyonların görülebileceği, hatta hayati tehlike oluşabileceği ifade ediliyor. Ayrıca yoğurdun fermente edilmesinin, alerjiye neden olan süt proteinlerini tamamen ortadan kaldırmadığı vurgulanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicilere ürün etiketlerini dikkatle incelemeleri ve şüpheli durumları ilgili mercilere bildirmeleri çağrısında bulunuyor.