Binyamin Netanyahu, İsrail’in savunma alanında dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla önümüzdeki 10 yıl için kapsamlı bir yatırım planı açıkladı. Netanyahu, bağımsız bir savunma sanayi oluşturmak hedefiyle yaklaşık 350 milyar İsrail şekeli, yani 110 milyar dolarlık ek bütçe ayrıldığını duyurdu.

Kritik toplantı Şin-Bet merkezinde yapıldı

Netanyahu, üst düzey güvenlik ve dışişleri yetkilileriyle birlikte Şin-Bet merkezinde gerçekleştirilen toplantıda konuştu. Görüşmede İsrail’in uzun vadeli güvenlik stratejileri, savunma sanayinin geleceği ve üretim kapasitesinin artırılması masaya yatırıldı.

“Silahlarımızı kendi ülkemizde üretmek istiyoruz”

İsrail’i güçlü, gelişmiş ve kendi kendine yetebilen bir ülke haline getirmek istediklerini vurgulayan Netanyahu, savunma sistemlerinde yerli üretimin öncelik olacağını ifade etti. Netanyahu, bazı hava platformları da dahil olmak üzere askeri ekipmanların İsrail’de üretilmesi için yoğun çaba harcanacağını söyledi.

Müttefiklere bağımlılık azaltılacak

Netanyahu, İsrail’in savunma alanında müttefik ülkelere olan bağımlılığını düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda uzun vadeli ve planlı bir yatırım sürecinin başlatıldığını kaydetti. Ayrılan bütçenin, savunma sanayinde teknolojik atılım ve üretim kapasitesini artırmaya yönelik kullanılacağı belirtildi.

Uzun vadeli stratejik dönüşüm

Açıklanan yatırım planının yalnızca askeri değil, ekonomik ve teknolojik açıdan da İsrail’in stratejik konumunu güçlendirmeyi amaçladığı ifade ediliyor. Savunma sanayinde yerli üretimin artırılmasıyla İsrail’in bölgesel ve küresel güvenlik dengelerinde daha bağımsız bir aktör olmasının hedeflendiği vurgulanıyor.

