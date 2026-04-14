Son Mühür/ Emine Kulak- Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu düzenlenen geniş katılımlı basın toplantısında iki yıllık hizmet sürecini, hayata geçirilen projeleri ve gelecek dönem hedeflerini detaylarıyla paylaştı.

Toplantıda Mutlu’nun yanı sıra CHP Konak ilçe başkanı ve çok sayıda basın mensubu yer aldı.

“Çoğu sokağımıza doğalgaz ulaştı”

Belediye Başkanı Mutlu 2 yılda yapılan çalışmaları tek tek şu şekilde anlattı;

“2 yıl çok çabuk geçti. Ülke olarak içimizde bulunduğumuz durum çok kolay olmayan bir dönem. Seçim broşüründe başlığım mazereti olmayan Konak’tı. Mazeret üretmeden Konak’ı dönüştürme, değiştirme kararlılığımızla yola çıktık. Devam da ediyoruz. Öncelik temel belediyecilik hizmeti. Ülkemizde inanılmaz derin yoksulluk var. Kent yoksulluğu yüksek oranlara çıkmış durumda. Konak’ta çok uçlarda bir ilçe. Enlerin iç içe yaşadığı ilçe. Sosyal desteklerimiz olmazsa olmazımız. Mutluluk kahvelerimiz artık markalaştı diyebiliriz. Giysi marketlerimizle, gelinlikten bebekliğe kadar Konak’ta herkesin yanındayız. Gıda desteklerimiz, sokaklarda sıcak çorba dağıtımımız gibi her gün Konaklı’ya dokunmaya çalıştığımız 2 yıl oldu. Doğalgazı olmayan mahallerimiz hala var. İzmirgaz ile yürüttüğümüz çalışma ile İzmir’deki sokaklar doğalgaza ulaştı. Dün Büyükşehir meclisinde geçti. Konak ilçesinin de mikrolama çalışmasına Büyükşehir başlıyor. Kentsel dönüşüm planları geldiğimizde yapılmıştı. Ama biz değiştiren olmak istemedik. 18 uygulamaları ile herkesin imar durumu alıp inşaata başlayabileceği duruma getirmek istiyoruz. Belediye binamızın giydirme cephesi de bugün yarın yapılacak. Önümüzdeki yıl hizmet vermeye başlayacağız. Konak kaçak yapılaşmış bir konut stoğuna sahip. Bir kısmı da ekonomik ömrünü durdurduğu için yaşanmayan binalar. Bunların birçoğunu yani 336 metruk binanın yıktık, temizlik de devam ediyor”

“ İyi ki Konak’ta yaşıyorum”

“Okullarda yenileme çalışmaları yapıyoruz. Geldiğimizde nerelere park yapabileceğimiz hakkında çalışma yaparken milli eğitim müdürlüğü ile konuşarak okul bahçelerini parka dönüştürme yolunu seçtik. Mimar olarak savunduğum, arama kurtarmaya da ihtiyaç olmadan afeti atlatabilmek niyetimiz ama maalesef yapı stoğumuz gereğiyle, Bu kentin bütün estetiğini ve hijyeniğini alt üst edilmiş durumda. Kadınların görünür olmasını istedik. Kadınlarımızı süpürgeci olarak istihdam ettik. Çöp kontynerlarımızı sık sık değiştiriyoruz. Yere çöp atmayınızdan gibi en temel çalışmadan başladık. Konak’ta başkanlık yapmak gurur verici benim için. Öyle bir ilçe ki Kemeraltı, Roma, filmlere konu olan Kordon burada. İyi ki Konak’ta yaşıyorum diyen mekanlar var. İzmir Konak kültürel miras kurduk. 300 yıllık Kıllıoğlu Hamamı restorasyonu yaptık. Bir dönüşüm nasıl olura örnek oldu. Tasarım dili olmasıydı. Her sokağın kaldırımı, ağacı nasıl düzenleneceği hakkında bir tasarım defteri olmasıydı. İlk uygulamamızı Büyükşehir kazılarını yaptıktan sonra biz de bu çalışmalarımızı yapmaya başladık. Bu çalışma bittiğinde Kıbrıs Şehitleri ile Talat paşa bulvarı bölgesi kent estetiği açısından aydınlatışmış olarak hak ettiği değere kavuşacak”

“Moloz dökümü ile mücadele ediyoruz”

“Kaldırımlar yayalarındır mottosunu ile yol çıktık. Bunu bir yönetmelikle tarifledik. Her bir kaldırımın metresi ile esnafın ne kadar çıkabileceği gibi her şeyi kurallara bağladık. Moloz ile bu şehrin başka bir problemi. Bütün belediyeler moloz dökeni yakaladık diye paylaşımlar yapıyoruz. Moloz dökümü yapanlarla mücadele edebilmek için ve nereye dökülmesi gerektiği hakkında çalışmalar yapıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızda ortak aklı hedef alıyoruz. Gıda mühendisleri odasıyla denetimler üzerine gibi odalarla yaptığımız işleri çok destekliyorum. İlk kez Ballıkuyu’nda katıldıkları şiir yarışması ile ödüller almaya çalışıyorlar. Daha yeşil bir Konak’ı hedefledik. Bulduğumuz her sokak arasında ağaç dikme, park yaratma çalışmalarımız var. Susuz geçen bir senede akıllı sulama sistemine geçtik. Çağdaş bir ayrıştırma için birleşmiş milletlerle çalışma yaptık. Trump yönetimiyle birlikte bu çalışmamız durdurulsa da biz makinelerimizi aldığımız için sorunumuz olmadı.”

“Çocuk evlerimizi açtık”

“Konak’ta en büyük sorun istihdam. Belediyeye talep edilen istihdam talebi çok fazla. Bu üzerimizdeki baskıyı da bertaraf etmek için istihdam ofisi kurduk. Roman nüfusumuz çok. İş bulabilmesi için meslek edindirme kursları ile geniş perspektif sunmaya çalıştık. Yerel eşitlik için çalışmalar yaptık. Çocuk evlerimizi açtık. 300 tane çocuğumuz ücret ödenmeden eğitim alıyorlar. Bu bir kreş değil oyun evi, öğretmenlerimizi ana okulu eğitimi alanlardan seçtik. Bu çocuk evlerini dernek bağışları ile hayata geçirdik. Kadınların gelip danışabildiği ve şiddete karşı bizden destek alabildiği merkezler oluşturduk. Çocuğa yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Aynı zamanda kadınların üzerinden alınan yük oldu. Mutlu çocuk sokak oyunlarını ile binlerce çocuğa ulaştık. Mevcut kütüphanelere ek olarak bağışlarla kütüphanelerimiz yapılmaya devam ediliyor.”

“Sürekli sokaklardayız”

“Sürekli sokaklardayız. Sokağın sesini duymak çok önemli. Seçim öncesinde duyulan ‘seçildikten sonra sokakta sizi göremiyoruz’ eleştirilerini duymamak için sokakta olmayı hedefledik. Ortak akıl toplantılarımızı yaptık. Roman çocuklarla farklı çalışmalara başladık. Sağlıklı kent konak dedik. Diş hekimliği bölümü açtık. Sağlığa erişimde çok sıkıntılar var. Ücretsiz hizmet veriyoruz. Bin 200 vatandaşımız yararlandı. Engelli araçlarla da engelli yurttaşlarımızı gitmesi gereken yeri biz taşıyoruz. Çok sayıda engellinin olduğu ilçe Konak. Pek çok testi bünyemizde veriyoruz. Bağımlılıkla mücadele için de çalışma yürütüyoruz.”

“Bütçemiz yeterli olmasa da…”

“Bütçemiz çok yeterli olmasa da kültür ve sanatımızı unutmuyoruz. Kendi yerel sanatçılarımızla yol yürümeyi seçtik. Dijital Konak’ı hayata geçirdik. Personelimizin devamlılığını aktif takip ediyoruz. Bu bir ekip çalışmasıdır. Çalışmadan bir başarı hikayesi yaratılmaz.