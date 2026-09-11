Süper Lig'de heyecan devam ederken futbolseverlerin gözü A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki tarihi mücadelesine çevrildi. FIFA Uluslararası Maç Takvimi doğrultusunda liglere verilecek 15 günlük milli aranın tarihleri kesinleşti. Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde boy gösterecek olan Ay-yıldızlılar, dev rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika ile kozlarını paylaşacak. Futbol tutkunları tarafından merakla araştırılan "Milli ara ne zaman başlayacak?", "Türkiye Fransa maçı ne zaman oynanacak?" ve "Milli maçlar saat kaçta?" sorularının tüm yanıtlarını haberimizde derledik.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLAYACAK, SÜPER LİG MİLLİ MAÇ ARASI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk milli ara dönemi 21 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. FIFA'nın uluslararası maç takvimi kapsamında uygulanacak olan milli maç dönemi 6 Ekim 2026 tarihinde tamamlanacak.

Bu tarihler arasında Trendyol Süper Lig karşılaşmalarına 15 gün boyunca ara verilecek. A Milli Takım bu 15 günlük periyotta toplam 4 uluslararası müsabakaya çıkacak.

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk büyük sınavı olan Türkiye - Fransa karşılaşması 25 Eylül Cuma günü oynanacak.

Karşılaşmaya dair detaylar şu şekildedir:

Maç Tarihi: 25 Eylül 2026 Cuma

25 Eylül 2026 Cuma Maç Saati: TSİ 21.45

TSİ 21.45 Stadyum: Kocaeli Stadyumu

Ay-yıldızlı ekip, taraftar desteğini arkasına alarak gruptaki ilk iç saha mücadelesinde Fransa karşısında galibiyet arayacak.

A MİLLİ TAKIM 2026-2027 UEFA ULUSLAR LİGİ EYLÜL-EKİM MAÇ TAKVİMİ

Tarihinde ilk kez A Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Takım, Eylül-Ekim dönemindeki milli arada sırasıyla Fransa ve İtalya'yı Türkiye'de konuk ettikten sonra Belçika ve İtalya deplasmanlarına gidecek.

Karşılaşmaların tamamı Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak olup detaylı maç takvimi şöyle:

25 Eylül Cuma: Türkiye - Fransa (Kocaeli Stadyumu) — TSİ 21.45

Türkiye - Fransa — 28 Eylül Pazartesi: Türkiye - İtalya (Bursa Atatürk Spor Kompleksi) — TSİ 21.45

Türkiye - İtalya — 2 Ekim Cuma: Belçika - Türkiye (Maurice Dufrasne Stadyumu, Liege) — TSİ 21.45

Belçika - Türkiye — 5 Ekim Pazartesi: İtalya - Türkiye (Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna) — TSİ 21.45