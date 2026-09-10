Son Mühür- Para Piyasası Kurulu beklentilere uygun olarak 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranı sabit tutuldu. TCMB'den yapılan açıklamada,

''Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’ta, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’te sabit tutmuştur'' ifadesiyle merakla beklenen faiz kararıyla ilgili sıcak gelişme duyuruldu.

PPK'dan çıkan kararı değerlendiren eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''TCMB geçen Mart ayı başında, İran savaşı nedeniyle, politika faizi yüzde 37 olduğu halde fiili borç verme faizini yüzde 40’a yükseltmişti'' hatırlatmasında bulundu.



''Bir süre yüzde 40’lık oranla devam edildi. TCMB; geçen ağustos sonuna doğru da de bu yüzde 40’lık oranı indirerek yeniden politika faizi olan (haftalık repo faiz oranı) yüzde 37’ye dönüş yapmıştı'' vurgusunda bulunan Dr. Toptaş,

''Özellikle ağustos ortasında gerçekleşen enflasyon raporu sunumunda enflasyon tahminini yüzde 24’ten yüzde 28’e çıkarttığı ve sunumdan kısa bir süre sonra bu indirimi yaptığı için ekonomi çevrelerinde enflasyonla mücadele adına endişeler artmıştı.

Yani daha birkaç hafta önce fiilen 300 baz puanlık bir indirim yapılmıştı. Bu önemli indirimden birkaç hafta sonra son toplantıda yeniden bir indirim yapılabileceği görüşleri ortaya atılınca bazı ekonomi çevrelerinde enflasyonla mücadele adına endişeler yoğunlaşmıştı'' mesajı verdi.



İndirmemesi olumlu bir adım...



Eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Bugünkü toplantıda TCMB’nin faizi indirmemesi gerekirdi. İndirmemesi olumlu. Hatta, TCMB’nin filli faiz oranı olan yüzde 40’lık seviyeyi yüzde şu anki 37’lik seviyeye çekmiş olmasının bile uygun olmadığı görüşündeyim.

Çünkü mart ayı başının ekonomik koşulları ile ağustos ayının ekonomik koşulları arasında önemli bir fark görmüyorum'' değerlendirmesinde bulundu.

