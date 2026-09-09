Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine sağlanan karşılıksız burslar için yeni dönem heyecanı başladı. Her yıl eğitim-öğretim yılının başında dijital ortamda alınan VGM burs başvuruları, YKS yerleştirme ve ek tercih süreçlerinin ardından öğrencilerin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağına dair beklenen tarihler ile Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği'ne göre kimlerin bu burstan yararlanamayacağını tüm detaylarıyla derledik.

VGM 2026-2027 BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 eğitim-öğretim yılına ilişkin VGM burs başvuru takvimi henüz Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından resmi olarak ilan edilmedi. Ancak kurumun geçmiş yıl uygulamaları başvuru dönemi için net bir takvim sunuyor.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde başvuru tarihleri şu şekilde uygulanmıştı:

Ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları: 1 - 15 Ekim 2025

1 - 15 Ekim 2025 Yükseköğrenim (üniversite) burs başvuruları: 21 - 31 Ekim 2025

Bu takvim doğrultusunda, 2026-2027 dönemi başvurularının da Ekim 2026 ayı içerisinde kademeli olarak VGM'nin resmi internet portali üzerinden erişime açılması öngörülüyor.

KİMLER VGM YÜKSEKÖĞRENİM ÜNİVERSİTE BURSU ALAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği uyarınca belirlenen şartları taşımayan öğrencilere karşılıksız burs ödemesi yapılmıyor. Yönetmeliğe göre aşağıda yer alan kategorideki öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor:

Asgari ücretle çalışanlar: Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelire sahip olanlar,

Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde gelire sahip olanlar, Kamu yardımı alanlar: Kamu kurumlarından karşılıksız burs veya eğitim yardımı alan öğrenciler,

Kamu kurumlarından karşılıksız burs veya eğitim yardımı alan öğrenciler, Özel statülü okullar: Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri,

Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri, Lisansüstü öğrencileri: Yüksek lisans ve doktora eğitimi görenler,

Yüksek lisans ve doktora eğitimi görenler, Uzatmalı öğrenciler: Öğrenimini normal süresi içinde tamamlayamayıp ek süreyle öğrenim görenler,

Öğrenimini normal süresi içinde tamamlayamayıp ek süreyle öğrenim görenler, Muhtaç aylığı alanlar: Genel Müdürlükten halihazırda muhtaç aylığı bağlananlar,

Genel Müdürlükten halihazırda muhtaç aylığı bağlananlar, Başarısızlık nedeniyle bursu kesilenler: Bir önceki eğitim yılında VGM bursu alırken başarısızlık sebebiyle bursu kesilen öğrenciler,

Bir önceki eğitim yılında VGM bursu alırken başarısızlık sebebiyle bursu kesilen öğrenciler, Yabancı uyruklu öğrenciler: İstisna olarak Bakan onayı ile ayrılan yüzde 10'luk özel kontenjan haricinde kalan yabancı uyruklu öğrenciler burstan faydalanamıyor.