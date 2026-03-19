ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı ve "Operation Epic Fury" (Destansı Öfke Operasyonu) adını verdiği İran'a yönelik askeri harekat, Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirdi. Başkan Donald Trump operasyonun haftalarca sürebileceğini açıklarken, savaşın Washington'a olan ekonomik bedeli de gün geçtikçe büyüyor. Gerçek zamanlı maliyet takibi yapan özel bir web sitesinin verileri, rakamların ne denli yüksek olduğunu gözler önüne seriyor.

ABD ve İsrail'in koordineli saldırılarına İran'ın misillemeleriyle yanıt vermesi bölgedeki gerilimi tırmandırırken, operasyonun ekonomik boyutu da tartışmaların odağına oturdu. Trump'ın saldırıların 4-5 haftadan uzun sürebileceğini ima etmesi, maliyetin katlanarak artacağı endişesini beraberinde getiriyor.

İlk 24 saatte 779 milyon dolarlık harcama

ABD ordusunun İran'a yönelik askeri operasyonunun ilk gününde yaklaşık 779 milyon dolar harcandığı hesaplandı. Bu rakamın büyük bölümünü bölgeye yapılan askeri yığınak oluşturuyor. Uçakların sevki ve düzinelerce deniz aracının konuşlandırılması ek olarak 630 milyon dolara mal oldu. Bölgedeki her bir uçak gemisi grubunun günlük işletme maliyeti ise yaklaşık 6,5 milyon dolar düzeyinde seyrediyor.

Canlı maliyet sayacı devrede

Çevrimiçi olarak yayına giren iran-cost-ticker.com adlı site, savaşın toplam maliyetini dakika dakika takip ediyor. Sitenin verilerine göre operasyonun başlangıcından bu yana genel maliyet yaklaşık 2 milyar 276 milyon dolara ulaştı. Bu rakam her dakika artmaya devam ediyor. Sitedeki hesaplamalara göre savaşın saatlik bedeli 9,16 milyon dolar, günlük maliyeti ise yaklaşık 220 milyon dolar olarak öne çıkıyor.

Tek bir füzenin maliyeti bile milyon dolarları buluyor

Operasyonda kullanılan silah sistemlerinin birim maliyetleri de dikkat çekici boyutlarda. Tomahawk seyir füzelerinin tanesi yaklaşık 2 milyon dolara mal oluyor. Balistik füze savunmasında kritik rol oynayan THAAD (Terminal Yüksek İrtifa Savunma Sistemi) sisteminin birim bedeli ise 12 milyon dolar seviyesinde. Operasyona katılan asker sayısının da 50 bine ulaştığı belirtiliyor. Bu rakamlar, modern savaşın yalnızca insani değil, ekonomik açıdan da ne denli büyük bir yük oluşturduğunu açıkça ortaya koyuyor. Özellikle ABD'nin iç kamuoyunda artan bütçe endişeleri göz önüne alındığında, operasyonun süresinin uzaması halinde Washington üzerindeki mali baskının ciddi şekilde artması bekleniyor.