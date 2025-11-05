Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Senatosu, Sındırgı ilçesinde devam eden yoğun sismik aktivite ve deprem fırtınasının yol açtığı zorluklar üzerine hayati bir karara imza attı. Bölgedeki can güvenliğini ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesini teminat altına almak amacıyla, Sındırgı Meslek Yüksekokulu'ndaki (MYO) derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle işlenmesi yönünde oy birliğiyle bir düzenleme yapıldı.

Deprem fırtınası ve barınma güçlükleri kararın gerekçesi oldu

Üniversite yönetiminin bu önemli adımı atmasının temelinde, Sındırgı’da bir süredir devam eden ve bölge halkını endişelendiren deprem serisi yatıyor. Senato kararında özellikle, 6 Ağustos ve 27 Ekim tarihlerinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki kuvvetli sarsıntılar ile bunları takip eden çok sayıdaki artçı şokun etkileri vurgulandı. Bu şiddetli sarsıntıların neticesinde birçok yapının hasar görmesi ve öğrencilerin güvenli barınma imkanlarına erişimde ciddi sıkıntılar yaşaması, yüz yüze eğitime ara verilmesini kaçınılmaz kıldı. Senato, öğrencilerin fiziksel ve psikolojik sağlığını önceliklendirerek, bu zorlu koşullarda en uygun eğitim modeline geçiş yapmıştır.

Güz dönemi için uzaktan eğitim modeli onaylandı

Alınan karara göre, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi boyunca Sındırgı Meslek Yüksekokulu'ndaki tüm dersler ve sınavlar, dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek. Bu geçici uygulama, öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamadan akademik takvime uygun şekilde öğrenimlerini sürdürebilmeleri için bir köprü görevi görecek. Karar, BAÜN Eğitim-Öğretim Komisyonu'nun detaylı değerlendirmesi ve önerisi doğrultusunda olgunlaştırıldı. Üniversite Senatosu, bu kapsamlı kararın yürürlüğe girmesi için son onay mekanizması olan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) resmî başvuruyu yapmaya hazırlanıyor.