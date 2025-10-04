Kocaeli’nin İzmit ilçesinde trafo bakım çalışması sırasında elektrik akımına kapılan bir işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak’ta meydana geldi. Trafo bakım çalışması yapan ekipte görevli Y.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapıldı. Çarpmanın etkisiyle vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan işçi, olay yerindeki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Ağır yaralanan Y.T., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olayın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.