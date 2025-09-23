Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinemaseverlere müjdeli bir haber vererek, Türkiye Sinema Festivali kapsamında tüm filmlerin 80 liralık sabit bir bilet fiyatıyla izlenebileceğini duyurdu. Bu festival, sinema sanatını geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.

Sinema coşkusu Türkiye’ye yayılıyor

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Sinema Festivali'nin 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtti. Festivalin, ülkenin dört bir yanına yayılacağı ve 70 ildeki 250 sinema salonunda sinemaseverleri ağırlayacağı açıklandı. Bu özel etkinlik kapsamında, yakın zamanda vizyona giren filmlerin yanı sıra Türk sinemasının unutulmaz yapımları da yeniden beyaz perdeye taşınacak.

Herkes için tek fiyat: 80 lira

Bakan Ersoy'un en dikkat çekici açıklaması ise festival biletlerinin fiyatıyla ilgili oldu. İki gün sürecek olan festival boyunca, tüm filmlerin sadece 80 lira gibi uygun bir bilet fiyatıyla izlenebileceğini duyurdu. Bu uygulamanın, sinemaya erişimi kolaylaştırarak yediden yetmişe her yaştan insanı sinema salonlarında bir araya getireceği hedefleniyor.

Bakanlık desteği ve gençlik katkısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve GNÇ'nin ana sponsorluğu ile hayata geçirilen festival, sinemanın büyüsünü ve heyecanını toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçlıyor. Bakan Ersoy, açıklamasında "Gelin, sinemanın heyecanını ve büyüsünü hep birlikte yaşayalım" diyerek tüm halkı bu etkinliğe davet etti. Festival, hem Türk sinema sektörünü desteklemeyi hem de kültürel etkinliklere katılımı teşvik etmeyi amaçlayan önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Bu organizasyonun, özellikle gençlerin sinema sanatına olan ilgisini artıracağı ve ülke genelinde ortak bir sinema bilinci oluşturacağı düşünülüyor.